אליה רומנו בסינגל חדש ומרגש: "הילד הקטן שלך"

הזמר והיוצר אליה רומנו משחרר סינגל חדש ומטלטל בשם “הילד הקטן שלך” שיר תפילה ונחמה, שנכתב ממקום עמוק של כאב, אמונה ותקווה שאין לה סוף.

השיר נכתב והולחן על ידי רומנו לבקשת אביו של החייל בצלאל דוד שעשוע ז״ל, שנהרג בתקרית מצערת בעזה. דרך מילות השיר נשמע קולו של הבן, הפונה לאמו ולאביו ממקום של רוך, געגוע ואמונה ומבקש מהם להמשיך לחיות, לחייך ולהאמין שהכול עטוף באהבה אלוקית, גם כשקשה להבין.

“הילד הקטן שלך” נע בין שבר לנחמה, בין כאב לאור, ומשלב אמירה אמונית עמוקה על גאולה, תקווה ומפגש מחודש. זהו שיר שמצליח לגעת בלבם של הורים, משפחות שכולות ושל כל מי שמתמודד עם אובדן בלי לצעוק, אלא בלחישה כנה ואמיצה.

אליה רומנו מצליח בסינגל הזה להפוך סיפור אישי וכואב לתפילה אוניברסלית כזו שמבקשת לחבק, לנחם ולהזכיר שגם בתוך החושך, יש אור ותקווה שלא נגמרים.

קרדיטים:

מילים ולחן: אליה רומנו

עיבוד והפקה מוזיקלית: גיל נגר