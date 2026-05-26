כיכר השבת

שני חזנים מתאחדים ל"מחרוזת עץ חיים" המסכמת 30 שנה

החזנים שלום ג'ייקובס ואבי אלברכט בשיתוף פעולה מיוחד עם מחרוזת שכולה מלחנים למילים "עץ חיים". ההפקה המוזיקלית של יוסי שוורץ (סינגלים וקליפים)

החזן אברהם (אבי) אלברכט, הוא פנים מוכרות בקהילת "בית תפילה" בפיקסוויל מזה למעלה מ-26 שנים. לפני כן, כיהן כחזן במנהטן. הוא חזן בעל שם עולמי אשר למד אצל כמה מגדולי הדור בתחום. למרות שפרש רשמית לגמלאות לפני כארבע שנים, החזן שלום ג'ייקובס מבית חב"ד בג'רזי שור, הצליח להחזיר אותו אל אולפן ההקלטות במיוחד עבור ההפקה המיוחדת הזו.

כאשר חג השבועות נמצא ממש מאחורינו, עלינו לזכור תמיד כי הסיבה היחידה לקיומנו ולקיומו של העולם, היא התורה. "עץ חיים היא" – התורה נמשלה לעץ החיים. אין תזמון מושלם מזה לשחרר מסע מוזיקלי מיוחד של "עץ חיים", הכולל ארבעה שירים חדשים וישנים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהשבתות של כולנו, שבוע אחר שבוע, כשהם שזורים יחד בעיבודים רעננים, קולות הרמוניים ולחנים נצחיים.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון יוסי שוורץ המוכשר, כשאת הקליפ המרהיב הפיק צביקה בורנשטיין.

שלום ג'ייקובסאבי אלברכט

