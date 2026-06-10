שעיה לקסיר ויוסף גסטטנר בדואט חדש: "מלך רחמן"

יש שירים שמשתחררים לקהל הרחב. ויש כאלה שכאילו רק נחשפים, אבל נראה שהיו שם תמיד.

'מלך רחמן' סוף סוף כאן.לחן נצחי מבית היוצר של הזמר והיוצר יוסף גסטטנר, שמקבל חיים בשיתוף פעולה עם הזמר אלי לוין.

ההפקה המוזיקלית של אבי טורנר