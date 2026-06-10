כיכר השבת

שעיה לקסיר ויוסף גסטטנר בדואט חדש: "מלך רחמן"

המלחין והזמר יוסף גסטטנר והזמר שעיה לקסיר בדואט משותף ומרגש בלחנו של גסטטנר - "מלך רחמן". העיבוד המוזיקלי של אבי טורנר (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: מוטי אנג'ל

יש שירים שמשתחררים לקהל הרחב. ויש כאלה שכאילו רק נחשפים, אבל נראה שהיו שם תמיד.

'מלך רחמן' סוף סוף כאן.לחן נצחי מבית היוצר של הזמר והיוצר יוסף גסטטנר, שמקבל חיים בשיתוף פעולה עם הזמר אלי לוין.

ההפקה המוזיקלית של אבי טורנר

שעיה לקסיראבי טורנריוסף גסטטנר

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