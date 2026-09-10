יביע אומר "שמחת החג" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לערב ראש השנה • צפו והתחזקו חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לראש השנה - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (ימי סליחות) כהכיכר השבת16:00 "שמחת החג" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לערב ראש השנה - צילום: שמעון ברדי10100:00/1:27"שמחת החג" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לערב ראש השנה (צילום: שמעון ברדי) פרשת השבועראש השנההרב יגאל כהןיביע אומר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38אולי גם יעניין אותך:על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של הישיבה המוכרת לא ישמש השנה כחזןקובי ישראל|09.09.26
0 תגובות