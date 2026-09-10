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יביע אומר

"שמחת החג" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לערב ראש השנה • צפו והתחזקו

חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לראש השנה - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (ימי סליחות)

"שמחת החג" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לערב ראש השנה
"שמחת החג" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לערב ראש השנה (צילום: שמעון ברדי)
פרשת השבועראש השנההרב יגאל כהןיביע אומר

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