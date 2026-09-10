חיזוק לשבת הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לראש השנה • צפו הרב רפאל זר, ראש מוסדות "קרבנו לעבודתך" ומגדולי מחזירי התשובה, בפינה שבועית ב"כיכר השבת", מתובלת בדברי מוסר וחיזוק • צפו והתחזקו (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:53 הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לראש השנה10100:00/1:16הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לראש השנה ראש השנההרב רפאל זרחיזוק לשבת 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:שני מניינים יתקעו בשופר בשבת בעיר העתיקה: האחד חרדי והשני דתי לאומיישראל שפירא|16:03הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלאחזקי שטרן|16:02איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00אולי גם יעניין אותך:המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10
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