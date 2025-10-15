החל מיום ראשון הקרוב ה-19 באוקטובר, יחולו שינויים במיקומי יציאות הטיסות לאילת מנתב"ג, בשל עבודות שדרוג.

​ברשות שדות התעופה (רש"ת) מעדכנים היום (רביעי) על שינוי מיקום יציאת הטיסות הפנים-ארציות מנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) לאילת.

כאמור החל מיום ראשון, 19 באוקטובר 2025, ועד להודעה חדשה, כל הטיסות הממריאות לאילת יצאו מטרמינל 3. זאת על רקע עבודות שדרוג יזומות בטרמינל 1.

​​הליך הצ'ק אין והבידוק הביטחוני יבוצעו במתחם G החדש בקומת הקרקע של טרמינל 3. ​הנחיתות מאילת ימשיכו להיות בטרמינל 1, כפי שהיה עד כה.

​יודגש כי השינוי רלוונטי לטיסות פנים-ארציות לאילת בלבד. הטיסות הבינלאומיות שתוכננו לצאת מטרמינל 1 ימשיכו לצאת משם ללא שינוי.

ברשות שדות התעופה מסבירים כי המעבר הזמני של ההמראות לאילת לטרמינל 3 יאפשר לרש"ת להשלים את עבודות השדרוג בטרמינל 1 במהירות וביעילות, במטרה לשפר את השירות ואת חווית הנוסעים.