96 רחפנים קטלניים ב-3 שניות: המפלצת הסינית נחשפת

ב-25 במרץ 2026 חשפה סין לעולם מערכת נשק שעשויה לשנות את פני הלוחמה המודרנית. מערכת ה-'Atlas' מאפשרת שיגור של 96 רחפנים קטנים תוך שניות ספורות, כאשר כולם מתקשרים זה עם זה באמצעות אלגוריתמים מתקדמים ומקבלים החלטות בזמן אמת ללא התערבות אנושית. המערכת, שפותחה על בסיס לקחים ישירים משדות הקרב באוקראינה, מסמנת את המעבר מעידן המפעיל האנושי לעידן "לוחמת התוכנה".

על פי דיווח ב-'Global Times' שסוקר בהרחבה ב-'Army Recognition', הלב הטכנולוגי של המערכת הוא רכב השיגור Swarm-2, המסוגל לשגר נחיל רחפנים במרווחי זמן של שלוש שניות בלבד בין כל שיגור. בעוד שבעבר נדרשו עשרות מפעילים לשליטה על כמות כזו של כלי טיס, כאן מפעיל אחד בלבד מנהל צי שלם של 96 רחפנים. האלגוריתם המתקדם מבצע את כל תהליך הזיהוי, התיאום וההשמדה באופן עצמאי.

הפיתוח הסיני מגיע כתוצאה ישירה מהלקחים שנלמדו בשדות הקטל באוקראינה. שם הוכח כי נחילים של כלי טיס זולים וקטנים מסוגלים לשתק מערכות הגנה יקרות ומתוחכמות. המומחה הסיני וואנג יון-פיי הסביר כי מערכת ה-'Atlas' מאפשרת "מתקפות רוויה" - מצב שבו מערכות ההגנה של האויב פשוט קורסות תחת העומס של עשרות מטרות בו-זמנית. כידוע, בשנים האחרונות התגברה המודעות בקרב מעצמות המערב לסכנות הביטחוניות הכרוכות בשימוש בטכנולוגיה סינית. צבא ארה"ב רכש לאחרונה 2,500 רחפנים אמריקאיים בחוזה של 52 מיליון דולר, במטרה להתנתק מהתלות בטכנולוגיה סינית ולהעניק למפקדי מחלקות יכולת מודיעינית עצמאית.

"מוח משותף" בשמיים

מה שהופך את מערכת Atlas למפחידה באמת הוא ה"מוח החכם" המותקן בכל רחפן. הכלים משתפים מידע ביניהם בזמן אמת, מקצים משימות באופן דינמי ומתאימים את מסלולי הטיסה לשינויים בשטח - הכל ללא התערבות אנושית. כפי שדווח ב-'Interesting Engineering', מדובר בפריצת דרך טכנולוגית שמעמיקה את הפער מול ארצות הברית ובעלות בריתה.

המערכת מסוגלת לבצע זיהוי מטרות, תיאום מתקפה ואף להתאים את אסטרטגיית התקיפה בהתאם לתגובות האויב - כל זאת תוך שבריר שנייה. המשמעות המבצעית היא שהמנצח במלחמה העתידית יהיה זה שכתב את הקוד הטוב יותר, ולא בהכרח זה שיש לו את הנשק היקר יותר.

המרוץ הגלובלי על לוחמת הרחפנים

הפיתוח הסיני מצטרף למרוץ הנשק הגלובלי בתחום הרחפנים. רוסיה התקינה לאחרונה "כלובי רחפנים" ורשתות הגנה על ספינות מפתח בניסיון להתמודד עם איום הרחפנים האוקראיניים. גם בישראל, נחשפה רשת הברחות שהפעילה רחפנים תעשייתיים ענקיים להברחת נשק מירדן ומצרים.

המערכת הסינית מניחה תשתית למלחמה שבה התוכנה והאלגוריתם הם הנשק המכריע. בעוד שבעבר נמדד כוחו של צבא במספר הטנקים והמטוסים, כיום הכוח נמדד ביכולת לתכנת, לשלוט ולתאם מאות ואלפי כלי טיס בו-זמנית. זהו עידן חדש בלוחמה, ומי שיפגר בו עלול למצוא את עצמו חסר אונים מול אויב שהשמיים שלו מלאים ב"עיניים" ובנשק אוטונומי.

יצוין כי הטכנולוגיה הסינית מעוררת דאגה רבה במערב, במיוחד לאור היכולות המתקדמות שהיא מציגה. המערכת מהווה דוגמה נוספת לפער הטכנולוגי הגובר בין סין למעצמות המערב בתחום הנשק האוטונומי והבינה המלאכותית הצבאית.