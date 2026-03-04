מטוסי חיל האוויר החריבו את מערך ההגנה בשדה התעופה בטהרן

המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' - צילום: דובר צה"ל המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:25 המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' ( צילום: דובר צה"ל )

חיל האוויר השמיד לפני זמן קצר מערכות הגנה וגילוי של משטר הטרור האיראני בשדה התעופה 'מהראבאד' שבטהרן, במסגרת מטס התקיפה העשירי של חיל האוויר במבצע 'שאגת הארי'. התקיפה בוצעה בהכוונה מדויקת של אמ"ן ולמד"ן, כאשר מטוסי הקרב תקפו תשתיות אסטרטגיות ברחבי הבירה האיראנית.

על פי הנתונים שנמסרו, במהלך התקיפה הושמדו מערכות הגנה וגילוי ששימשו את משטר הטרור האיראני והיוו איום ישיר על מטוסי חיל האוויר הפועלים במרחב האווירי האיראני. ההשמדה של מערכות אלו מהווה המשך להעמקת העליונות האווירית הישראלית במספר מרחבים באיראן, כפי שדיווחנו קודם לכן.

מפת התקיפה באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

שדה התעופה 'מהראבאד' נחשב לאחד מנכסי התשתית החיוניים של איראן, ומשמש הן לטיסות אזרחיות והן למטרות צבאיות. התקיפה בשדה התעופה מצטרפת לסדרה של תקיפות נרחבות שביצע חיל האוויר במהלך הלילה האחרון, כאשר יותר מ-250 מטרות הותקפו בלבנון ובאיראן מאז תחילת הפעילות הנוכחית.

כזכור, במהלך הלילה (שלישי) השלים חיל האוויר מטס תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן. בין המטרות שהותקפו היה מתחם ששימש לאחסון ושיגור טילים בליסטיים, בהם טילים מסוג 'קאדר' באיספהאן שבמערב איראן. המתחם הותקף על מנת לצמצם שיגורים נוספים ממנו, כחלק מהמאמץ למנוע מאיראן להמשיך ולתקוף את מדינת ישראל. התקיפות הנרחבות מגיעות על רקע שיגורים מתואמים שבוצעו היום (רביעי) במקביל מאיראן ומלבנון, כאשר חמש רקטות שוגרו מלבנון וטיל בליסטי אחד שוגר מאיראן. השיגור הכפול מהווה דוגמה לתיאום בין איראן לזרועותיה הטרוריסטיות, כאשר חיזבאללה בלבנון פועל במקביל למשטר האייתוללות. במקביל לתקיפות בטהרן, חיל האוויר הרחיב את פעילותו בלבנון ופגע בלמעלה מ-100 מטרות ביממה האחרונה. בין המטרות שנפגעו נמנים מחבלים בכירים בארגון חיזבאללה, פעילי יחידת העילית כוח רדואן, משגרים מוכנים לפעולה, מפקדות מבצעיות ומחסני אמצעי לחימה. התקיפות יוצרות לחץ גובר על הנהגת חיזבאללה בקרב בסיס התמיכה שלו.

אזהרה לתושבי הדאחייה, הבוקר ( צה"ל )

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הבוקר (רביעי) כי צה"ל לא יאפשר לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, וימשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני ולפעול בעוצמה נגד תשתיותיו בכל מקום בו יידרש. ההצהרה מגיעה לאחר סדרת תקיפות חסרות תקדים שכללו גם הפלה היסטורית של מטוס קרב איראני בשמי טהרן.

מבחינה ביטחונית, ההשמדה של מערכות ההגנה והגילוי בשדה התעופה 'מהראבאד' מהווה מהלך משמעותי בהמשך להחלשת יכולות ההגנה האווירית של איראן. מערכות אלו שימשו כחלק ממערך ההגנה האיראני המיועד לזהות ולהתריע על חדירת מטוסים זרים למרחב האווירי, והשמדתן מקלה על פעילות חיל האוויר הישראלי במרחב.

צה"ל ממשיך לפגוע בכלל תשתיותיו של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן, תוך שמירה על עליונות אווירית מוחלטת ויכולת לפעול בחופשיות במרחב האווירי האיראני. עוד יעודכן.