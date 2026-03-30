אש תופת בלבנון: 3 לוחמים פצועים קשה בסדרת מארבים

יממה קשה חווים לוחמי צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר הבוקר (ראשון) כי שישה לוחמים נפצעו בפעילות מבצעית בשטח, כאשר שלושה מהם במצב קשה ושניים נוספים במצב בינוני. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבתי החולים, שם הם עוברים בשעות אלו ניתוחים מורכבים במטרה לייצב את מצבם.

על פי הפרטים שהתפרסמו, האירוע המרכזי התרחש כאשר טיל נ"ט ששוגר בכיוון ישיר פגע בכוח שפעל באחת העיירות השיעיות בדרום לבנון. כתוצאה מהפגיעה, שני לוחמים נפצעו באורח קשה במקום. בגזרה סמוכה, דקות ספורות לאחר מכן, כלי טיס בלתי מאויש הצליח לחדור את מערכי ההגנה והתפוצץ בסמוך לכוח אחר. התוצאה הייתה קשה: לוחם נוסף נפצע קשה ושניים נוספים באורח בינוני.

כוחות רפואה ופינוי מוסק פעלו תחת איומים בלתי פוסקים כדי לחלץ את הפצועים מהשטח המורכב. הלוחמים הוטסו במהירות למרכזים הרפואיים, שם הם עוברים בשעות אלו טיפולים מורכבים. משפחות הלוחמים עודכנו על ידי קציני העיר והן שוהות לצד יקיריהן, עוטפות אותם בחום ובתפילה יחד עם כל העם.

באירוע נוסף שהתרחש במהלך הפעילות המבצעית, נפצע לוחם נוסף באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בשטח עוין. בצה"ל מתחקרים את נסיבות כלל האירועים, אך בשטח הלוחמים ממשיכים במשימה בנחישות, למרות המכות הכואבות שספגו היחידות הלוחמות ביממה האחרונה.

המחיר הכבד של המלחמה

האירועים הקשים מתרחשים על רקע המשך הלחימה הכבדה בדרום לבנון. כידוע, כוחות צה"ל פועלים בימים האחרונים בעומק השטח הלבנוני, כאשר הם מתמודדים עם איומים מורכבים של טילי נ"ט וכטב"מים. דיווחים ערביים מצביעים על כך שכוחות צה"ל השתלטו על מבצר הבופור, מהלך המסמל את חציית נהר הליטני ותפיסת נקודת שליטה קריטית על דרום לבנון.