דובר צה"ל מסר היום (ראשון) כי בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב נווה ים, מדובר במיירט ששוגר לעבר טיל קרקע-אוויר שנורה לכלי טיס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, באזור בו פועלים כוחות צה"ל.

על פי הנמסר, המיירט שוגר לעבר טיל קרקע-אוויר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה בניסיון להפיל כטב"ם של חיל האוויר שפעל במרחב. ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיון היירוט, כאשר מערכות ההגנה זיהו את האיום והגיבו באופן מיידי.

בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים או נזק לכוחותינו. כלי הטיס המשיך במשימתו ללא פגע, והאירוע מצטרף לשורה של ניסיונות של ארגון הטרור לפגוע בכלי טיס ישראליים הפועלים במרחב הלבנוני. האירוע מדגיש את המורכבות המבצעית בשטח, שם כוחות צה"ל ממשיכים לפעול מול איומים מגוונים. כפי שפרסמנו, בשבועות האחרונים התגלו אתגרים טכנולוגיים חדשים בשדה הקרב הלבנוני, כאשר חיזבאללה משתמש באמצעים מתקדמים לניסיון פגיעה בכוחותינו.

מערכות ההגנה האווירית בפעולה

מערכות ההגנה האווירית של צה"ל פועלות בשגרה מול איומים מגוונים, כולל טילי קרקע-אוויר המשוגרים לעבר כלי טיס. המיירטים המתקדמים, שחלקם מבוססים על טכנולוגיית כיפת ברזל, מסוגלים לזהות ולהשמיד איומים בזמן אמת.

כזכור, כפי שדיווחנו, רפאל השלימה לאחרונה את מסירת המנה הראשונה של מיירטי טמיר לחיל הנחתים האמריקני, במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לארצות הברית. המערכת, המבוססת על הארכיטקטורה המוכחת של כיפת ברזל, הוכיחה את עצמה באלפי יירוטים מבצעיים.

הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת במקביל לפעולות נקודתיות נגד תשתיות טרור. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול באזור תוך שמירה על ערנות מרבית מול ניסיונות פגיעה בכלי טיס ובכוחות הקרקעיים.

יצוין כי בימים האחרונים התרחשו מספר אירועים מבצעיים באזור, כולל תקלה טכנית במסוק שנאלץ לנחות בשטח. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.