השמיים בוערים: איראן במלחמה כוללת נגד מדינות המפרץ

תקיפות בטהרן, אילוסטרציה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

איראן פתחה במהלך חסר תקדים שמאיים להציף את כל המזרח התיכון בלהבות מלחמה: טהראן הרחיבה את מעגל התקיפות שלה למדינות המפרץ, בשיגורי כטב"מים וטילים שפגעו במתקני אנרגיה אסטרטגיים בסעודיה ובקטאר. המהלך, שמגיע בעיצומה של המלחמה עם ישראל וארה"ב, מעמיד את האזור כולו על סף פיצוץ שטרם נראה כמותו.

כפי שדווח ב'ניו יורק טיימס', כוחות המשטר האיראני שיגרו כטב"מים לעבר בתי זיקוק בראס-טנורה שבסעודיה ומתקני גז בקטאר. התקיפות גרמו לנזקים משמעותיים לתשתיות האנרגיה האזוריות, כאשר חברת הנפט והגז הממשלתית של קטאר הודיעה על הפסקת ייצור הגז הטבעי (LNG) בעקבות פגיעות במתקני עיבוד הגז ברס לפאן ובמסעיד. בתגובה מיידית לתקיפות, וושינגטון הורתה לאזרחיה לעזוב 14 מדינות וסגרה את שגרירויותיה באזור. גם ישראל פעלה במהירות ופינתה בטיסה מיוחדת את צוות השגרירות באיחוד האמירויות. צעדים אלה משקפים את חומרת המצב הביטחוני המתפתח במהירות. בהתפתחות דרמטית נוספת, מקורות מערביים מסרו ל'חדשות 12' כי קטאר תקפה באיראן ביממה האחרונה, בעקבות המתקפות של כוחות המשטר במדינה. זהו מהלך חסר תקדים המעיד על שינוי מהותי בעמדת מדינות המפרץ מול איראן.

( צילום: מתוך האינדפנדנט הסעודי )

קואליציה צבאית נגד איראן

בכינוס חירום של מועצת שיתוף הפעולה (GCC), הונחה לראשונה האופציה הצבאית על השולחן. ה'גארדיאן' הבריטי מדווח כי הנשיא טראמפ מאיץ במנהיגי האזור לבטל את הניטרליות ולצאת למתקפת נגד. "זה לא יעבור בלי תגובה", הצהיר דובר משרד החוץ הקטארי לאחר פגיעה במתקני אנרגיה בראס-לופאן.

איחוד האמירויות מובילה את הקו הנצי, כשברקע גוברות ההערכות כי מדינות המפרץ ימצאו עצמן כתף אל כתף עם ישראל במלחמה שתקבע את פני האזור לעשורים הבאים. אנליסטים אמרו לסוכנות רויטרס כי התוקפנות האיראנית השיגה תוצאה הפוכה: היא גיבשה קואליציה צבאית עוצמתית הכוללת את סעודיה, בחריין, כווית ועומאן.

מטוסי טייפון ( צילום: חיל האוויר המלכותי של בריטניה )

איראן מצדיקה את התקיפות

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לריג'אני, הצדיק את התקיפות ואיים כי כל בסיס אמריקני במפרץ מהווה מטרה לגיטימית. האיומים הישירים הללו מעמיקים את החשש מפני הסלמה נוספת שתגרור את כל האזור למלחמה כוללת.

מול האיום הישיר, מדינות המפרץ מוכנות כעת להפעיל את סעיף ההגנה הקולקטיבית ולצאת למערכה כוללת להשמדת תשתיות הטרור של משטר המולות. המהלך האיראני, שנתפס במדינות מסוימות כהתאבדותי, עשוי להוביל לשינוי מהותי במאזן הכוחות האזורי.

הקשר הישראלי

בעוד איראן מתמודדת עם מתקפות ישראליות ואמריקניות בעומק שטחה, כפי ששיתוף הפעולה המודיעיני ההיסטורי בין ה-CIA לישראל אפשר את חיסול חמינאי, היא בוחרת להרחיב את מעגל האויבים שלה. צעד זה מעורר תהיות רבות לגבי השיקולים האסטרטגיים של טהראן בעת הזו.

למעשה, איראן מבינה כי אין לה דרך טובה לצאת מן המצב המסכן באופן ממשי את עצם קיומה. המדינה, שנאבקת גם על הצלת מעמדה כמעצמה אזורית, נאלצת לתקוף מדינות שנתפסו עד כה כבעלות ברית כדי ללחוץ על ארה"ב לסיים את המערכה. אולם כפי שמעידים הדיווחים, המהלך משיג את ההפך: הוא מגבש קואליציה אזורית נגדה.

עוד יעודכן.