מלחים בחיל הים של ארה"ב במשימות מבצעיות ( צילום: וויליאם ג'יי, חיל הים צבא ארה"ב )

בפנטגון מבינים כי בעימות עתידי מול סין, המספרים הם שם המשחק. בעוד שבעבר הדגש היה על דיוק כירורגי של טילים במיליוני דולרים, תוכנית FAMM מסמנת מעבר ל'מלחמה של מסה' – שילוב של עשרות אלפי טילים זולים עם מלאי הנשק הקיים, במטרה לייצר יכולת השמדה של 100,000 מטרות ויותר בפרק זמן קצר.

בצעד אסטרטגי חסר תקדים, חיל האוויר האמריקאני מתכנן להשקיע למעלה מ-12.6 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות ברכישת כמעט 28,000 טילי שיוט בעלות נמוכה. התוכנית, המכונה FAMM (Family of Affordable Mass Munitions), נועדה לספק מענה לאתגר המבצעי הגדול ביותר שעומד בפני הצבא האמריקאני: כיצד להשמיד יותר מ-100,000 מטרות בעימות אפשרי מול סין, מבלי לפשוט את הרגל. על פי דיווח באתר airandspaceforces, התוכנית תתחיל ב-2027 עם רכש צנוע של 1,000 טילים בלבד, אך תזנק בחדות לכמויות ענק של קרוב ל-8,000 טילים בשנה עד 2031. המהלך מסמן שינוי תפיסתי מהותי במדיניות החימוש האמריקאית - מעבר מנשק יקר ומתוחכם לייצור המוני של אמצעי לחימה זולים יחסית.

בטוח ומאובטח: מטוסי אגלין מוסתרים היטב ( צילום: בסיס חיל האוויר האמריקאי אגלין )

מטילים יקרים לזולים: המהפכה בתקציב

ההבדל בעלויות הוא דרמטי. בעוד שטיל שיוט סטנדרטי מסוג JASSM-ER עולה כ-1.5 מיליון דולר ליחידה, הטילים החדשים בתוכנית FAMM יעלו כ-100,000 דולר בלבד - פי 15 פחות. החיסכון התקציבי מאפשר לחיל האוויר לרכוש כמויות אדירות של טילים, מה שיאפשר ייצור והחלפה מהירה בשטח במהלך עימות ממושך.

התפיסה המבצעית מבוססת על צורך להיערך לתרחיש שבו יידרש הצבא האמריקאי לתקוף יותר מ-100,000 מטרות שונות בעימות מול סין. כידוע, מדובר בבנק מטרות עצום הכולל בסיסים צבאיים, מתקני תעשייה צבאתית, מערכות הגנה אווירית ויעדים ימיים. הפתרון: נחילי טילים זולים שיוכלו להציף את מערכות ההגנה האויב.

מטוס קרב f15. אילוסטרציה ( צילום: אתר צה"ל )

מטוסי תובלה כמשגרי טילים

המערכת תופעל בשני מסלולים מרכזיים. המסלול הראשון כולל טילים לשיגור ממטוסי קרב קונבנציונליים, בעוד המסלול השני - והמהפכני יותר - מבוסס על מערכת "Rapid Dragon". מערכת זו תאפשר לשגר אצוות שלמות של טילים ישירות מתוך מטוסי מטען מסוג C-130 ו-C-17, שיהפכו למעשה למשגרי "נחילים" קטלניים.

היתרון המבצעי ברור: במקום להסתמך רק על מטוסי קרב יקרים ומוגבלים במספרם, חיל האוויר יוכל להפעיל עשרות מטוסי תובלה שכבר נמצאים בשירות, ולהפוך אותם לפלטפורמות תקיפה אפקטיביות. כל מטוס תובלה יוכל לשאת מספר רב של טילים, מה שמגדיל משמעותית את כוח האש הזמין.

צוות משימות בדיקה של טיסה, קרקע ומעבדה - צילום: בסיס חיל האוויר אגלין | צבא ארה"ב צוות משימות בדיקה של טיסה, קרקע ומעבדה | צילום: צילום: בסיס חיל האוויר אגלין | צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:18

גרסאות מורחבות לתקיפה ימית

בנוסף לגרסאות הבסיסיות, חיל האוויר בוחן פיתוח של גרסאות מורחבות שיוכלו לפגוע בספינות אויב בטווחים של יותר מ-1,200 מייל ימיים. הטילים המתקדמים הללו יוכלו להישגר מהים, מהיבשה או מהאוויר, מה שמעניק גמישות מבצעית חסרת תקדים.

חברות ענק כמו לוקהיד מרטין, Anduril ו-Leidos כבר נכנסו למרוץ על חוזי העתק שישנו את פני שדה הקרב העתידי. המשמעות: תעשיית הביטחון האמריקאית עוברת לקראת ייצור המוני של נשק זול, בדומה לתפיסה שהוכיחה את עצמה במלחמה באוקראינה.

מפציצים אסטרטגיים של ארה"ב עם יכולת חימוש גרעינית - צילום: החשבון הרשמי של פיקוד האסטרטגיה של ארה"ב מפציצים אסטרטגיים של ארה"ב עם יכולת חימוש גרעינית | צילום: צילום: החשבון הרשמי של פיקוד האסטרטגיה של ארה"ב 10 10 0:00 / 1:43

סוף עידן הנשק היקר

תוכנית FAMM מסמנת את סופה של תקופת "הנשק היקר" ותחילתה של מלחמה בנפח שעוד לא הכרנו. במקום להסתמך על מספר מצומצם של טילים מתוחכמים ויקרים, חיל האוויר מאמץ תפיסה של כמות על פני איכות - לפחות בחלק מהמערך.

ההשלכות האסטרטגיות רחבות היקף. עם יכולת לשגר עשרות אלפי טילים בתקופה קצרה, ארצות הברית תוכל להציף כל מערכת הגנה אווירית, גם את המתקדמות ביותר. זהו שינוי משחק מול מעצמות כמו סין, שהשקיעו מיליארדים במערכות הגנה מתוחכמות.

יצוין כי התוכנית עדיין בשלבי תכנון מתקדמים, והייצור בקנה מידה מלא צפוי להתחיל רק בשנים הקרובות. עם זאת, עצם ההכרזה על השקעה כה משמעותית מעידה על רצינות הכוונות האמריקאיות להיערך לעימות עתידי במזרח הרחוק.