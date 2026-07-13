התיעוד של הצבא האמריקני המראת המטוסים, שיגור הטילים מהספינות והפגיעה ביעדים | כך נראו התקיפות באיראן פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה גל נוסף של תקיפות נגד איראן ופגע בעשרות מטרות | בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים | צפו בתיעוד (צבא)