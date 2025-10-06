ארבעת המינים וסוכות – המשמעויות המיסטיות והסגולות המיוחדות

על פי המקובלים, חשיבותו של הלולב גדולה במיוחד, והוא מכוון כנגד ספירת היסוד. לכן, ראוי לקחת לולב כמה שיותר ארוך וכמה שיותר עבה, הנחשב תיקון גדול מאוד לפגם הברית. חשוב שהלולב יהיה סגור.

בנוסף, עליו קושרים 18 חוליות, כנגד 18 החוליות שבעמוד השדרה שדרכו הזרע יורד מהדעת אל היסוד. וכן, לולב בגימטריא שווה ערך למילה "חיי"ם", כיוון שעל ידי היסוד ממשיכים החיים והילודה בעולם.

2. הקשר בין ארבעת המינים לשבע הספירות התחתונות

ארבעת המינים מקבילים לשבע הספירות התחתונות, היוצרים יחדיו את צינורות השפע:

הדסים: שלושת ההדסים הם כנגד ספירות חג"ת (חסד, גבורה, תפארת), המייצגות את האבות הקדושים: אברהם (חסד), יצחק (גבורה) ויעקב (תפארת).

ערבות: כנגד ספירות נצח והוד.

לולב: כנגד ספירת היסוד.

אתרוג: כנגד ספירת המלכות.

המכנה המשותף לכולם הוא שהם גדלים על המים, שזה מרמז על השפע שאנו מושכים על ידם. זו הסיבה שבסיום הושענא רבה היה נהוג במקדש לעשות שמחת בית השואבה עם מים, וכן עושים תיקון הגשם.

3. הנהגות החג: כך תבטיחו שפע ואריכות ימים

חג הסוכות הוא המקור לכל החסדים והשפע והמתנות בכל השנה. כפי התפילה והעמל שישקיע אדם, כך יקבל. לכן, יש להקפיד על ההנהגות הבאות:

בניית הסוכה: ישתדל כל אדם להכין הסוכה בעצמו ולא על ידי שליח, ולכל הפחות את הסכך הוא ישים לבדו.

נוי סוכה: ישתדל הרבה בנוי סוכה. כפי הנוי שיהיה בסוכתו, כך יזכו אותו בעולם הבא בגן עדן.

שמחה ולימוד: בלילה הראשון של סוכות יהיה שמח הרבה הרבה. הישיבה המרובה בסוכה מזכה לאריכות ימים ושנים, והלימוד בהלכות סוכות ובמסכת סוכות מועיל להגנה כל השנה.

ברכה: כשנכנס לאכול, יברך "לֵישֵׁב בסוכה" (אות למד בחירִיק).

4. כיבוד האושפיזין וכפרת עוונות

על מנת לזכות לביקור השכינה והאושפיזין, יש לנהוג כמנהג המקובלים:

הכנת כסא: ישים כיסא קטן בסוכה מכוסה במפה מהודרת ויניח עליו ספר קדוש כמו תנ"ך. יאמר שזה הכסא של האושפיזין, ויזכיר את שם האושפיז באותו יום.

נר וצדקה: מנהג גם להדליק נר לכבוד האושפיזין של אותו היום, או לפחות מנורה מיוחדת. כמו כן, יחלק קודם החג שבעה צדקות כנגד כל האושפיזין, ויזכיר זאת מפורש.

כפרה וגלות: צריך לומר בכל פעם שיושב בסוכה: שאם נגזר על האדם גלות (כולל "לרוץ למס הכנסה וכדומה"), יכפר עליו זכות ישיבה בסוכה. ויאמר גם כפרת כל עוונות וגילוי עריות.

5. 14 סגולות אדירות: הגנה מכל צרה ודין (מקור: זוהר הקדוש)

מצוות ישיבת סוכה היא כוח מגן עצום המלווה את האדם כל השנה, ועל כן היא מזכה ב-14 סגולות נדירות:

אריכות ימים ושנים – כנאמר: "בצלו נחיה".

מצילה מאויבים כל השנה – שנאמר: "כי יצפנני בסוכה ביום רעה".

מגינה על האדם בשעת צרה – על ידי שיחשוב בשעת הצרה על מקום עשייתו הסוכה.

מצילה אותו מן הדין בעולם הבא – כמבואר בזוהר הקדוש.

מכפרת עליו מעונש גלות.

מגינה על הנשמה מיצר הרע וחולי נפש – שנאמר: "בצל שדי יתלונן".

זוכה שהשכינה ואושפיזין מבקרים אותו ומברכים אותו.

הקדוש ברוך הוא יגן עליו במלחמת גוג ומגוג.

מגינה עליו מן המזיקים.

זוכה לישב לעתיד לבוא בסוכה של שבעה אילנות של אורות ובסוכת לויתן.

מצילה אותו מיצר הרע ומחטאים.

זוכה לשלום בית – כמו שאומרים: "פרוש עלינו סוכת שלומך".

יורש שני עולמות – עולם הזה ועולם הבא.

נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.