בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לחג הסוכות • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד לחג • צפו (סוכות) כהכיכר השבת14:49 הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לחג הסוכות10100:00/1:16הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לחג הסוכות סוכותהרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:האברך כמעט התגרש אחרי עשור: זו הטעות הנוראה שכמעט הרסה לו את הביתמרדכי רוט|15:09במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפוכיכר השבת|14:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:34אולי גם יעניין אותך:טיפס על עץ לקטוף סכך - ונתקע בגובה עצום של 12 מטר | צפו בחילוץ הדרמטידוד הכהן|12:34צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק והוא פונה לבית החוליםקובי רוזן|10:34החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"בני סולומון|23.09.26
0 תגובות