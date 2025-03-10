נתניהו בבעיה: מנהיגה הרוחני של 'דגל התורה' מתנגד לחוק הגיוס | תחרות הג'ינגלים ב'כיכר': איזה ת"תניק הצליח להפתיע אתכם? | משלוח מנות לפני תענית אסתר? אצל התימנים הכל אפשרי | חגיגה חב"דניקית חובקת עולם: סיום מחזור מ"ד בלימוד הרמב"ם היומי | זו לא הטפת מוסר, זו הצבת מראה: קריאה לבחורי הישיבות (מעייריב)
ספר תורה נדיר ויקר שנגנב - הוחזר במבצע משטרתי מורכב, ריקוד האדמו"ר מגור עם היתומים, הזעקה של רבי דב לנדו והבכי של רבי בערל פוברסקי על החטופים, התחפושת המקורית באלעד והג'ינגלים של רינה של תורה - אורחות כרמיאל וטשעכנוב (מעייריב)
למה אין דף א' בגמרא? פגישת משפחות הרוגי אסון מירון עם חברי ועדת החקירה הממלכתית, גדולי ישראל באפיית מצות, הבאבות של באיאן, ההטעיה של הרצ"פניקים ואירוע הדריסה בהפגנה, הג'ינגל הפורימי של ברית יעקב ועוד (מעייריב)