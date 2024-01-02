ביוזמה חסרת תקדים שתחסוך אלפי דולרים למחותנים הנאנקים תחת הנטל הכספי הכבד, בחצר הקודש באבוב שמים סוף להוצאות העתק של חגיגות ה'שבע ברכות' מדי לילה • זקני החסידים מזכירים: "בשנות קדם לא חגגו בצורה כזו" • פסק ההלכה המפתיע של דייני הקהילה והמענק של 2,000 דולר ל-60 המשפחות הראשונות שירימו את הכפפה • כל הפרטים (חדשות חסידים)
רגע האמת מגיע היום בשעה 09:00 בבוקר, כאשר לראשונה בהיסטוריה ישבו 15 שופטי בית המשפט העליון וידונו בביטול חוק יסוד של הכנסת | ההחלטה הסופית של השופטים אמורה להתקבל בינואר | האם בית המשפט יפסול לראשונה חוק יסוד? (חדשות משפט)
יו"ר ועדת חוקה רוטמן - שהוא המשיב לעתירות נגד ביטול חוק צמצום עילת הסבירות - מתוקף היותו יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, פתח את תשובתו בקביעה כי "בית המשפט הנכבד נעדר סמכות לערוך ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד" | כל הפרטים (חדשות משפט)
הממשלה מזהירה, בניגוד לעמדת היועמש"ית לממשלה וכפי עמדת יועמ"שית הכנסת, כי אין סמכות משפטית לפסילת חוקי יסוד | "ממשלת ישראל סבורה שאין בכוחו של בית המשפט הנכבד לשים עצמו עליון על הריבון בישראל ולנכס לעצמו סמכות ביקורת על חוקי היסוד, שהם קודקודה של הפירמידה הנורמטיבית במערכת המשפט הישראלית", נכתב בתשובה (אקטואליה)
נשיאת העליון אסתר חיות דחתה כצפוי, את בקשת יו"ר ועדת החוקה, שדרש לפסול אותה מכיוון שעמדתה בנושא כבר ידועה; "היא מאכזבת ומגבירה את חוסר האמון הציבורי בבית המשפט העליון", נמסר ממקורביו של רוטמן (חדשות בארץ)
היועצת המשפטית של הכנסת, טוען חבר הכנסת רוטמן, נמנעת מלהגיש בקשת פסלות כנגד נשיאת העליון אסתר חיות, וח"כ רוטמן דורש שחיות תפסול את עצמה ומסביר: "נשיאת העליון לא תוכל לדון בתיק בלב פתוח ובנפש חפצה, לאחר הדברים שאמרה" (חדשות משפט)
העתירה לביטול עילת הסבירות: עורך הדין הפרטי שמייצג את הממשלה מול העתירות בג"ץ, דורש שוב לדחות את הדיונים בחוק, כאשר הוא טוען בתוקף, כי היועצת המשפטית לממשלה, זו שאמורה לייצג את הממשלה עושה את ההפך - "תשובת היועמ"שית מהיום, מוכיחה כי היא נוקטת בעמדה הקיצונית ביותר" (בארץ)
האם האמנתם לדיווחים כי מה שלא רצה פשרה בנושא צמצום עילת הסבירות, היו אנשי הקואליציה? על פי הדיווח הערב בכאן, גלנט ולפיד ניסו להוביל מהלך פשרה, אך נתקלו בחומה בצורה של האופוזיציה שהתנגדה | צפו בדיווח המלא (חדשות, פוליטי)
במפלגת השלטון ציפו להמשיך בחקיקה, כאשר השלב הבא היה - שינוי הוועדה לבחירת שופטים, אך מתברר כי יש מספר חברי כנסת, שנכנעו ללחץ והודיעו, כי לא יתמכו בהמשך החקיקה ולא יתנו יד לחקיקה ללא הסכמה ציבורית רחבה | ח"כ אדלשטיין: "נרדמנו בשמירה, לא מפחד להודות בטעות, מעתה הכל יהיה בהסכמה איתי - אם לא, כנראה לא צריכים אותי" (ארץ)