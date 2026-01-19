הסתה אנטי-חרדית היא תופעה המתבטאת בהתבטאויות, פרסומים ומעשים המכוונים נגד הציבור החרדי בישראל. התופעה כוללת ביטויים של שנאת חרדים בתקשורת, ברשתות החברתיות, בזירה הפוליטית ובמרחב הציבורי. ההסתה מתבטאת בהכללות שליליות, בהאשמות כוזבות, בשימוש בלשון משפילה ובקריאות לפגיעה בזכויות הציבור החרדי.

בשנים האחרונות התגברה התופעה של הסתה נגד החרדים, במיוחד בעקבות מחלוקות סביב נושאים כמו גיוס חרדים, תקציבי הישיבות ושיתוף בנטל. פוליטיקאים כמו אביגדור ליברמן ויאיר לפיד הואשמו בהסתה חוזרת ונשנית נגד הציבור החרדי, כאשר התבטאויותיהם זכו לביקורת חריפה מצד נציגי המגזר החרדי. מקרים של הסתה תועדו גם בתקופת נגיף הקורונה, כאשר שכונות חרדיות הוכתמו באופן מכליל.

התקשורת הישראלית מואשמת לעיתים בתרומה להסתה נגד החרדים, כאשר כתבות וכותרות מציגות את הציבור החרדי באור שלילי ומכליל. דוגמאות כוללות כתבות על "הכפייה הדתית", תיאורים של החרדים כ"פרזיטים" או "מוצצי דם", והצגת המגזר החרדי כנטל על המשק. עיתונאים ומגישים שהואשמו בהסתה כוללים את רינה מצליח, גבי גזית ובן כספית.

במישור הפוליטי, ההסתה נגד החרדים משמשת לעיתים ככלי קמפיין בבחירות. מפלגות ומועמדים משתמשים בשיח אנטי-חרדי כדי לגייס קולות מהציבור החילוני, תוך הבטחות "להילחם בכפייה החרדית" או "להביא שוויון בנטל". תופעה זו זכתה לביקורת כמי שמעמיקה את הקרע בחברה הישראלית ופוגעת באחדות הלאומית.

ההסתה האנטי-חרדית מתבטאת גם במעשים פיזיים ובוונדליזם. תועדו מקרים של תקיפות מילוליות ופיזיות של חרדים ברחוב, השחתת בתי כנסת ומקוואות, וריסוס גרפיטי אנטי-חרדי. במקרים קיצוניים, נרשמו אירועים של השלכת רגלי חזיר לבתי כנסת וקריאות כמו "חבל שהיטלר לא הרג אתכם" כלפי בחורי ישיבה.

הציבור החרדי והנציגים הפוליטיים שלו פועלים נגד תופעת ההסתה במספר דרכים. חברי כנסת חרדים הגישו הצעות חוק להרחבת חוק איסור הסתה גזענית כך שיכלול גם הסתה נגד חרדים. ארגונים כמו "בצלמו" פועלים לתיעוד מקרי הסתה ולהגשת תלונות. בנוסף, מתקיימים מאמצים לחינוך ולהסברה על תרומת הציבור החרדי למדינה ולחברה הישראלית.

נציגי הציבור החרדי טוענים כי ההסתה נגדם היא צורה של אנטישמיות פנים-יהודית, המכוונת נגד אורח חיים יהודי מסורתי ונגד לימוד התורה. הם מדגישים כי החרדים משרתים במילואים, משלמים מיסים, תורמים לכלכלה ולחברה, ושההכללות השליליות נגדם אינן מבוססות על עובדות. המאבק נגד ההסתה האנטי-חרדית נתפס כחלק ממאבק רחב יותר על זכות לשמירה על אורח חיים תורני במדינת ישראל.