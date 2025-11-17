כיכר השבת
"כולם לכלא"

ליברמן ממשיך להסית נגד החרדים ומאיים:  "נשלול את זכותם של העריקים להצביע"

ח"כ ליברמן שוב מסית נגד החרדים בישיבת סיעה, ברקע ההפגנות נגד המפלגות החרדיות: "לו היו לומדים תורה כמו שהם יודעים להשתולל ולהתפרע - בית המקדש כבר מזמן היה נבנה" | ליברמן הוסיף והצהיר: ״נבנה הרבה בתי כלא, נכניס לשם את כל העריקים, ונגיש חוק ששולל מהאיסרים את זכות ההצבעה" (פוליטי)

שבשנים האחרונות 'רוכב' על גל ההסתה נגד הציבור החרדי במטרה לקושש קולות בקלפי, ולא מפספס אף הזדמנות כדי לתקוף ולהסית נגד החרדים, התייחס בפתח ישיבת סיעתו היום (שני) לתקיפת ח"כ יואב בן צור, ועל הדרך השמיץ את המגזר.

"ראינו חבורת בריונים מרביצים לחבר הכנסת ושמענו היום שהצמידו אבטחה אישית גם למשה גפני ויעקב אשר. מדובר בעבריינים, שאילו היו לומדים תורה כמו שהם יודעים להתפרע, בית המקדש השלישי כבר היה נבנה", אמר.

ליברמן הוסיף והצהיר: "נכניס את כל העריקים לכלא ולאחר מכן נשלול את זכותם להצביע. במקביל נבנה מספיק בני כלא שאליהם נכניס את כל העריקים".

לדבריו, "נגיש גם הצעת חוק ששוללת זכות הצבעה מאסירים בכלא. עריקים יכנסו לכלא ולא יוכלו להצביע. מה שדמוקרטי בארה״ב וב-13 מדינות מתוך 27 באיחוד האירופי יהיה דמוקרטי גם בישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר