יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שבשנים האחרונות 'רוכב' על גל ההסתה נגד הציבור החרדי במטרה לקושש קולות בקלפי, ולא מפספס אף הזדמנות כדי לתקוף ולהסית נגד החרדים, התייחס בפתח ישיבת סיעתו היום (שני) לתקיפת ח"כ יואב בן צור, ועל הדרך השמיץ את המגזר.

"ראינו חבורת בריונים מרביצים לחבר הכנסת ושמענו היום שהצמידו אבטחה אישית גם למשה גפני ויעקב אשר. מדובר בעבריינים, שאילו היו לומדים תורה כמו שהם יודעים להתפרע, בית המקדש השלישי כבר היה נבנה", אמר.

ליברמן הוסיף והצהיר: "נכניס את כל העריקים לכלא ולאחר מכן נשלול את זכותם להצביע. במקביל נבנה מספיק בני כלא שאליהם נכניס את כל העריקים".

לדבריו, "נגיש גם הצעת חוק ששוללת זכות הצבעה מאסירים בכלא. עריקים יכנסו לכלא ולא יוכלו להצביע. מה שדמוקרטי בארה״ב וב-13 מדינות מתוך 27 באיחוד האירופי יהיה דמוקרטי גם בישראל".