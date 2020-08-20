בשעות האחרונות הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הדיין הבכיר הגאון רבי נחום שיינין זצ"ל, רב בית הכנסת 'היכל משה יצחק' בבני ברק • המנוח זצ"ל מוותיקי תלמידי ישיבת פוניבז' העמיד אלפי תלמידים והותיר אחריו מורשת תורנית מפוארת • קווים ראשונים לדמותו היוקדת (דיין האמת)
תושבי אשדוד יתאספו הערב לעצרת מחאה נגד חילולי השבת במתחם 'ביג' בעיר • מאחורי הקלעים מתברר כי לא שוררת תמימות דעים באשר לדרכי הפעולה • רבה של אשדוד הגאון רבי יוסף שיינין מתעקש כי מדובר ביום תפילה ולא בהפגנת מחאה ורומז כי זו גם דעת מרן הרב שטיינמן • ומה דיווחו היומונים? (חרדים)
אחרי האחים גת מ'הכוכב הבא', הגיע צעיר חרדי נוסף לטלוויזיה, והפעם לתכנית הבישול 'מאסטר שף'. אז איך מסתדרים זה לצד זה חרדי וטלוויזיה? שאלנו את ישי לפידות, הזמר החרדי שהשתתף כשופט ב"בית ספר למוסיקה" • ויש גם התייחסות רבנית: רב העיר אשדוד לא אוהב את התופעה, רב העיר רמת גן דווקא תומך במידה ומדובר בקידוש השם (ברנז'ה, מגזין)
בעקבות פולמוס "נהיגת נשים" שעלה לכותרות, פנה כתב "כיכר השבת" לרבני הערים אלעד ואשדוד - הגאון רבי מרדכי מלכה, והגאון רבי יוסף שיינין, והניח את הסוגיה לפתחם • "אולי צריך היה לשלול מנשים ללכת ברחוב" הגיב בציניות הרב שיינין • הרב מלכה פוסק: "נהיגת האישה לפעמים היא מצווה" (יהדות, אקטואלי)
המונים ובראשם ראשי ישיבות ורבנים ליוו למנוחת עולמים את הרבנית הצדקנית עטרה הדסה שיינין ע"ה, רעיתו של יבלחט"א הגאון רבי יוסף שיינין רבה של העיר אשדוד, שנפטרה לאחר מאבק ממושך במחלה הקשה והיא בת 70 שנים. צפו בגלריה דומעת (דיין האמת)
אמש התקיימה בירושלים חתונת נכדתו של רבה הראשי של אשדוד וראש ואב בית הדין לענייני ממונות בעיר הרב יוסף שיינין. בסידור חופה וקידושין כובד הסבא. החתן אלי יעבץ הוא נכדו של הגאון הגדול ר' צבי מרקוביץ זצ"ל, ראש ישיבת קרלין סטולין בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה
הרב יוסף שיינין, נפצע אתמול קל בתאונת פגע וברח. רכב התפרץ לכביש בו נסע והתנגש בו. נהג הרכב נמלט אך נלכד מאוחר יותר על-ידי המשטרה. מהמשטרה נמסר כי החשוד נעצר, נחקר והודה בתאונה. הוא נשלח לביצוע בדיקת דם, כדי לבדוק האם היה תחת השפעת אלכוהול. דיווח (חדשות)
בעקבות הפרסומים על-כך שמרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמן סרב לחתום על המכתב הקורא שלא להשכיר או למכור דירות לערבים, רבה של אשדוד הודיע כי יבדוק את הדברים עם ביתו של הגראי"ל. וגם: הרב הספרדי של אשדוד הודיע כי חתם בטעות. מקורבי הרב חיים פינטו הסבירו כי הוא לא בעד, אבל גם לא נגד (ארץ)
הרב חיים פינטו, רבה הספרדי של אשדוד קטע תקופה ארוכה ללא סמכות רבנית ספרדית בעיר עם בחירתו לפני חודשים אחדים, אבל מאז לא שקט באשדוד > הרב יוסף שיינין, רבה האשכנזי של העיר, נלחם על מקומו במערכת הרבנית > "פרשת הכתובה" מטלטלת את העיר > והיום: שימוע גורלי (חרדים)