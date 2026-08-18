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"רוצה להתחבר"

"גיליתי את האור": השחקנית המפורסמת חזרה בתשובה ו... זה מה שהיא עושה

השחקנית רותם זיסמן כהן חזרה בתשובה והחלה לערוך אירועי הפרשת חלה • ויתרה על פרסום ואינסטגרם: 'רציתי להתחבר לבנות ישראל' | גם בעלה השחקן מוריס כהן חזר בתשובה (ברנז'ה)

4תגובות
השחקנית רותם זיסמן (צילום: ערוץ 16)

השחקנית רותם זיסמן כהן חזרה בתשובה והחלה לערוך אירועי הפרשת חלה לנשים. בריאיון שהעניקה לעיתונאית ריבה רפפורט ב'ערוץ 16', סיפרה על המסע הרוחני שעברה ועל הוויתורים שעשתה בדרך.

"הייתה לי מין תפילה פנימית כזו שרציתי להתחבר לבנות ישראל", מסרה זיסמן כהן. "איכשהו עשיתי הפרשת חלה וזה תפס תאוצה". מאז, היא מארגנת אירועי הפרשת חלה שמושכים נשים רבות המבקשות להתחזק ביהדות.

השחקנית בהפרשת חלה (צילום: ערוץ 16)

השחקנית פירטה על הוויתורים שעשתה במסגרת התחזקותה: "ויתרתי על הרבה דברים - על פרסום, על שערים, על חינמים, על אינסטגרם ועוקבים". אולם, כפי שהבהירה, הרווח הרוחני עולה על כל הוויתורים הללו. "גיליתי את האור", סיכמה.

כפי שדווח בעבר ב'כיכר השבת', גם בעלה של רותם, השחקן מוריס כהן, חזר בתשובה בשנים האחרונות ופתח גלריית אמנות. השניים מהווים דוגמה לזוגות מעולם האמנות שבחרו להתחזק ביהדות ולשלב את הקריירה המקצועית עם אורח חיים דתי.

מצוות הפרשת חלה, שבה בחרה זיסמן כהן להתמקד, היא אחת ממצוות התורה המיוחדות לנשים.

סיפורה של רותם זיסמן כהן מצטרף לשורה של אנשי תקשורת ואמנות שחזרו בתשובה בשנים האחרונות. בדומה לשחקן ישראל אטיאס וזמר לירז רוסו, גם היא בחרה לשתף את הציבור במסע ההתחזקות שלה ולהוות מקור השראה לאחרים.
חזרה בתשובההפרשת חלההתקרבותשחקניתריבה רפפורטערוץ 16רותם זיסמן

4 תגובות

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4
אחלה מקצוע
א......
3
אל תחיו בסרט הם לעולם לא יהו חרדים הם יהיו מהאלה שלא מקבלים לחיידר -פרענקים בלע"ז
סתם
2
איפה היא משחקת?
משהי

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