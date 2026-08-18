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"הנחת תפילין היום?"

הזמר יגל אושרי חשף: "זה הפטנט המיוחד שעוזר לי להניח תפילין כל יום"

הזמר הישראלי המוכר החליט להתחזק אחרי השבעה באוקטובר • פיתח אפליקציה שנועלת את כל האפליקציות עד שהוא מניח תפילין | "קודם תפילין אחר כך עולם" (ציצית)

2תגובות
ההסבר של הזמר | צפו
ההסבר של הזמר | צפו| צילום: צילום: אינסטגרם

הזמר יגל אושרי, המקורב לדת ולמסורת היהודית, שיתף לאחרונה על ההחלטה שלו להתחזק במצוות הנחת תפילין עם פטנט תזכורת מיוחד שפיתח במיוחד לצורך כך.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, סיפר אושרי על נקודת המפנה בחייו: "עד לא מזמן לא הנחתי תפילין כל בוקר, אחרי טבח השבעה באוקטובר החלטתי שאני רוצה יותר להתחזק, לקחתי על עצמי להניח תפילין כל יום".

אולם כפי שמסתבר, הקבלה על עצמו לא הייתה פשוטה ליישום. "מה שקורה בפועל זה שאני קם בבוקר, ישר אינסטגרם, טיקטוק, טלפונים ועבודה, יוצא לפגישות ופתאום כבר שש שבע בערב ולא הספקתי", הודה הזמר בכנות.

הפתרון היצירתי לא איחר לבוא. אושרי פיתח אפליקציה מיוחדת שקוראים לה 'קודם תפילין אחר כך עולם', שנועלת את כל האפליקציות בשעה שהמשתמש בוחר. כשמנסים להיכנס לאפליקציות החסומות, מופיעה ההודעה: "הנחת תפילין היום, צדיק?".

יגל אושרי אינו היחיד מבין אנשי השם שמתחזקים במצוות בשנים האחרונות. כפי שדיווחנו בעבר, גם השחקן ישראל אטיאס משתף בגאווה על הקשר שלו לתורה ולמצוות, ומניח תפילין מידי יום.

גם הזמר לירז רוסו המכונה 'סטטיק' חשף בריאיון כי הוא "מאוד קרוב לדת", מניח תפילין כל יום ומברך כשהוא אוכל. תופעה זו של התחזקות בקרב אנשי תקשורת ובידור הפכה לנפוצה יותר בשנים האחרונות, במיוחד לאחר אירועי השבעה באוקטובר.

ישראל אטיאס על ציון רבי נחמן

הפטנט של אושרי מצטרף לשורה של יוזמות יצירתיות שנועדו לעזור לאנשים לשמור על קשר יומיומי עם הבורא. בעידן הדיגיטלי, כשהטלפון הנייד הפך למרכז החיים של רבים, השימוש בטכנולוגיה עצמה כאמצעי תזכורת למצוות מהווה פתרון חכם ומעשי.
תפיליןהנחת תפיליןהתקרבותיגל אושריהתקרבות לה'התקרבות לדת

2 תגובות

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2
יגל אושרייייי צדיקק !!!!!
מישהי
1
כל הכבוד לו!! זה זיכוי הרבים כפשוטו
אנונימי

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