טורניר השחמט שנערך ב־Kaggle Game Arena של גוגל הפגיש שמונה מהמודלים המתקדמים בעולם, אך הגמר הפך לזירה אישית בין שניים מהשמות הבולטים בתחום: OpenAI של סם אלטמן מול xAI של אילון מאסק. במשחק חד־צדדי, מודל o3 של OpenAI הביס את Grok 4 0:4 והותיר את מאסק עם הרבה שאלות - והרבה פחות מלכות.

המאבק עבר מהקוד ללוח השחמט

הטורניר, שהסתיים שעות ספורות לפני הכרזתה של OpenAI על השקת GPT‑5, הביא להתנגשות מרתקת בין שמונה מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית - כולם לשימוש כללי, לא מנועי שחמט ייעודיים. הרעיון: לבחון את יכולות ההיגיון והחשיבה האסטרטגית של מודלים אלה בתחום שאינו טבעי עבורם.

הקרב המרכזי שמשך את עיקר תשומת הלב היה בין o3 של OpenAI ל‑Grok 4 של xAI – עימות שקיבל גם רובד אישי, על רקע היריבות הגלויה בין מנכ"ל OpenAI סם אלטמן לבין מייסד xAI, אילון מאסק, שהיה שותפו לשעבר לייסוד OpenAI.

מהלך הטורניר: מסע מבטיח - וסיום צורב

Grok 4 רשם הופעה מרשימה בדרך לגמר, כולל ניצחון דרמטי בחצי הגמר על Gemini 2.5 Pro של גוגל, שנדרשו לו שוברי שוויון. אך בגמר עצמו התמונה הייתה שונה. בארבעה משחקים שנמשכו 35, 30, 28 ו‑54 מהלכים בהתאמה, o3 שלט בלוח והכריע כל משחק בשח‑מט. לפי נתוני Chess.com, שמר המודל של OpenAI על רמת דיוק גבוהה במיוחד - 90.8% במסעים – והכריע את יריבו תוך ניצול טעויות בוטות. מנגד, Grok 4 הסתפק ב‑80.2% דיוק, איבד כלים חשובים ואף את המלכה במספר הזדמנויות.

תגובות ביקורתיות - ומתקפות הדדיות

אלון מאסק הגיב בטוויטר (X) בזלזול לתוצאה, וטען כי “xAI כמעט לא השקיעה מאמץ בשחמט” וכי היכולת של Grok לשחק היא “תופעת לוואי בלבד”. מנגד, מגנוס קרלסן, אלוף העולם בשחמט, לא חסך ביקורת בשידור החי לצד הרב-אמן הבריטי דיוויד האוול: “זה היה כמו לצפות במשחקים של ילדים”, אמר, והעריך את דירוגו של Grok סביב 800 בלבד - לעומת 1,200 ל‑o3 - שניהם רחוקים מהרמות התחרותיות של בני האדם.

סיום עם מסר ברור

הטורניר המדובר לא היה רק תחרות על לוח השחמט – אלא עדות למאבק על הבכורה בתחום הבינה המלאכותית, בו שותפים-לשעבר הפכו ליריבים מרים. עם השקת GPT‑5 ברקע וניצחון מוחץ בזירה הסמלית של השחמט, OpenAI אותתה כי היא נחושה לשמור על יתרונה - לפחות עד הקרב הבא.