תליון AI חדש ושירותים לעסקים | מטא מנסה לבלום הפסדי ענק

מטא מגבירה את ההימור על שוק המכשירים הלבישים, עם תוכניות לפיתוח תליון מבוסס בינה מלאכותית והשקת שירות חדש לעסקים בשם "Wearables for Work". המהלך, שנחשף במזכר פנימי עליו דווח לראשונה ב-The Information, משקף ניסיון רחב להרחיב את פעילות החומרה של החברה ולהפוך אותה למנוע צמיחה משמעותי.

לפי הדיווח, מטא מציבה יעד שאפתני במיוחד: מכירת 10 מיליון מכשירים לבישים במחצית השנייה של 2026, לצד הגעה ל-6.8 מיליון משתמשים פעילים חודשיים עד סוף השנה. מדובר בזינוק משמעותי בהיקף הפעילות, דבר הנובע מאמון החברה בפוטנציאל התחום – למרות האתגרים.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית הוא פיתוח תליון AI – מכשיר קטן הנישא על הגוף ומסוגל להקליט שיחות, לנתח מידע ולהפיק סיכומים חכמים. היכולות הללו מבוססות בין היתר על הרכישה שביצעה מטא בדצמבר 2025 של הסטארטאפ Limitless (לשעבר Rewind), שפיתח מוצר דומה. לאחר הרכישה הופסקו מכירות המוצר המקורי, והטכנולוגיה שולבה בפעילות מטא.

המהלך מגיע על רקע הפסדים כבדים בחטיבת Reality Labs של החברה, האחראית על פיתוחי חומרה. ברבעון הראשון של 2026 רשמה החטיבה הפסד תפעולי של 4.03 מיליארד דולר, על הכנסות של 402 מיליון דולר בלבד. מאז 2020, הצטברו ההפסדים ליותר מ-80 מיליארד דולר, כולל 19.1 מיליארד דולר בשנת 2025 לבדה.

למרות זאת, ישנם סימנים לכך שהמכשירים הלבישים – ובעיקר משקפיים חכמים – עשויים להוות את כיוון הצמיחה המבטיח ביותר. מטא מכרה עד כה למעלה מ-7 מיליון זוגות של משקפי Ray-Ban חכמים, ומחזיקה בכ-82% משוק המשקפיים החכמים. החברה אף הרחיבה לאחרונה את קו המוצרים עם דגמים התומכים בעדשות מרשם, ובמקביל מפתחת דור מתקדם של משקפי מציאות רבודה תחת שם הקוד "Phoenix", שצפויים להגיע ב-2027.

במקביל, מטא אינה פועלת בזירה ריקה. אפל מפתחת לפי דיווחים תליון AI משלה, לצד משקפיים חכמים ואוזניות AirPods עם מצלמות, כאשר ההשקה האפשרית של התליון עשויה להתרחש ב-2027. גם גוגל הציגה בכנס I/O 2026 משקפיים חכמים מבוססי בינה מלאכותית, עם דגמים ראשונים המתמקדים באודיו שצפויים להגיע לשוק כבר השנה.

לפי תחזיות של חברת המחקר Omdia, שוק המשקפיים החכמים מבוססי AI צפוי לעבור את רף 10 מיליון היחידות ב-2026. עם זאת, עתידו של פורמט התליון עדיין אינו ברור: כישלון ה-AI Pin של Humane והיעלמות המוצר של Limitless מרמזים כי מדובר בקטגוריה מאתגרת.

נראה כי מטא מנסה להתמודד עם הסיכון באמצעות אסטרטגיה רחבה יותר – שילוב בין מכשירים שונים, שירותים עסקיים ואקוסיסטם טכנולוגי כולל – בתקווה להפוך את המכשירים הלבישים ממוצר נישתי לפלטפורמה מרכזית בעידן הבינה המלאכותית.