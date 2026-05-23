מרגל על העין: משקפי ה-AI שגונבים לכם את הקוד הסודי

שוק המשקפיים החכמים עובר תקופת פריחה חסרת תקדים, עם מכירות שמגיעות למיליוני יחידות ברחבי העולם. אך לצד ההצלחה המסחרית, מתגברות האזהרות מפני הסיכונים הביטחוניים הכרוכים בטכנולוגיה זו. חברת אבטחת המידע והסייבר ESET, שהייתה הראשונה לפרסם אזהרת חירום בנושא, מבהירה כי מדובר בטכנולוגיה פולשנית ומסוכנת במיוחד.

גיל שטרן, מנהל השיווק של קומסקיור המפיצה הרשמית של ESET בישראל, מסביר כי המשקפיים נראים כאביזר אופנתי תמים, אך בפועל מכילים מצלמה, מיקרופון, חיבור לענן ויכולות בינה מלאכותית מתקדמות. המשמעות היא שמידע רגיש ואישי יכול להיקלט כמעט בלי שנשים לב – לא רק על המשתמש, אלא על כל אדם שנמצא בסביבתו. היטי המכירות שהפכו למכשיר ציתות המשקפיים החכמים כבר מזמן אינם צעצוע חובבני. דגמי Ray-Ban Meta ו-Oakley Meta של חברת מטא נמצאים בראש טבלת המכירות העולמית, ולצידם פועלים שחקנים כמו XREAL, Rokid ו-TCL-RayNeo. לפי נתוני EssilorLuxottica, שותפתה של מטא לייצור המשקפיים, בשנת 2025 נמכרו מעל שבעה מיליון זוגות – יותר מפי שלושה מהשנים הקודמות יחד. הסיכון המרכזי נובע מכך שהמשקפיים מאפשרים תיעוד צמוד ואינטימי של הסביבה בצורה שכמעט אינה מורגשת. בניגוד למצלמות אבטחה רגילות שהנוכחות שלהן בולטת, המשקפיים נראים כמו משקפי ראייה או שמש סטנדרטיים. נורת החיווי הקטנה שאמורה להתריע על צילום? כמעט בלתי אפשרית להבחין בה במקומות עמוסים או באור יום.

מפת האיומים: מה המשקפיים שואבים מכם

מומחי האבטחה של ESET מציינים כי הבהלה אינה מסתכמת רק בשאלה האם צולמתם ללא הסכמה ברחוב. המידע שנקלט – בטעות או בזדון – כולל סיסמאות שאתם מקישים על מסך הסמארטפון, קוד סודי בכספומט במהלך משיכת מזומנים, מסמכים פיננסיים על שולחן העבודה או פרטי אשראי במסופי תשלום.

תיעוד אגבי ומקרי של כמה שניות הופך לחומר גלם יקר מפז עבור גורמים עברייניים והאקרים. תחקיר של ה-BBC שפורסם לאחרונה חשף מציאות מדאיגה: אנשים המסתובבים במרחבים ציבוריים מתועדים בסתר על ידי חובשי משקפיים חכמים, כאשר הסרטונים מופצים ברשת ללא ידיעתם או הסכמתם. במקרה אחד אף דווח כי מצולם נדרש לשלם תשלום כספי כדי שהתיעוד שלו יוסר מהרשת.

איך מתגוננים? מדריך החירום

אנחנו רגילים לחשוב על מתקפות סייבר במונחים של מחשבים ושרתים, אך כל מכשיר שמחזיק מידע ומחובר לרשת הופך לחלק ממשטח התקיפה. במשקפיים חכמים האתגר רגיש במיוחד כי הם יושבים פיזית על הגוף.

כדי להישאר מוגנים, מומחי האבטחה של ESET מנפקים כמה כללי ברזל קשיחים למשתמשים:

עדכוני קושחה דחופים: הקפידו על עדכוני תוכנה רציפים של האפליקציה הנלווית

חסימה פיזית: השתמשו בתריס פיזי או כיסוי לעדשות, ושימו את המשקפיים בנרתיק אטום בכל זמן שהם אינם בשימוש

ניתוק ה-AI: כבו במידת האפשר את שיתוף המידע האוטומטי לצורך אימון מודלים של בינה מלאכותית

הגנה על האפליקציה: הגנו על הגישה לאפליקציית המשקפיים בנייד באמצעות זיהוי ביומטרי ואימות דו-שלבי

הגנה אישית במרחב הציבורי

גם אם אתם לא מחזיקים במשקפיים כאלו, חובה עליכם לגלות ערנות מוגברת במקומות צפופים, בתחבורה ציבורית, בחדרי כושר או בסביבת כספומטים. כאשר אתם מקלידים סיסמה או קוד סודי, תסתירו את המקלדת פיזית עם היד השנייה.

במרחבים עסקיים או פגישות רגישות, זו זכותכם המלאה והלגיטימית לדרוש מהנוכחים להסיר את המשקפיים החכמים. לנוכח החששות הגוברים, חשוב לדעת כיצד לזהות האם האדם שמולכם מרכיב משקפיים רגילים או מכשיר הקלטה מתקדם.

הסימנים המרכזיים שכדאי לשים לב אליהם: נורית חיווי לבנה קטנה שנדלקת בזמן צילום (אם כי יש מי שמסתירים אותה), מסגרת עבה במיוחד באזור הזרועות שמעל האוזניים, ועדשות מצלמה זעירות בפינות הקדמיות של המסגרת.

חדשנות אמיתית לא נמדדת רק במה שהטכנולוגיה יודעת לעשות, אלא ביכולת שלנו להשתמש בה בלי להפקיר את הביטחון האישי והכסף שלנו. עדכונים נוספים בהמשך.