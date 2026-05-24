מהפכה בטעינה מהירה: מי באמת הכי מהיר?

אחרי שנים שבהן יצרניות אנדרואיד הובילו בפער משמעותי בתחום מהירות הטעינה, נראה כי אפל הצליחה לצמצם את הפער - ואף לעקוף את המתחרות. בדיקות מעבדה מקיפות שערך אתר הטכנולוגיה CNET ל-33 סמארטפונים שונים מצאו כי iPhone 17 Pro הוא המכשיר הנטען במהירות הגבוהה ביותר, כאשר נלקחו בחשבון גם טעינה חוטית וגם אלחוטית.

עם זאת, התמונה מורכבת יותר מכפי שנדמה. במבחן הטעינה החוטית בלבד, הובילה סמסונג עם Galaxy S26 Ultra, שהגיע ל-76% סוללה בתוך חצי שעה בזכות טעינה בהספק של 60 וואט. ה-iPhone 17 Pro הגיע ל-74% באותו פרק זמן - תוצאה מרשימה, אך מעט נמוכה יותר. גם מכשירים של מוטורולה ו-OnePlus הציגו ביצועים קרובים.

היתרון המשמעותי של אפל הגיע דווקא בזירת הטעינה האלחוטית. ה-iPhone 17 Pro הצליח להוסיף 55% סוללה בתוך 30 דקות - נתון שהציב אותו במקום הראשון בקטגוריה זו. למעשה, ארבעה מתוך חמשת המקומות הראשונים בטעינה אלחוטית נתפסו על ידי מכשירי אייפון. לפי CNET, השילוב בין תקן Qi2.2 החדש למערכת MagSafe המגנטית מאפשר יישור מדויק של המטען, מה שמוביל ליעילות גבוהה יותר.

אחת הסיבות המרכזיות להצלחת אפל היא לא רק ההספק, אלא גם היעילות. ה-iPhone 17 Pro מצויד בסוללה קטנה יחסית, בקיבולת של 4,252 מיליאמפר-שעה, לעומת סוללות של 5,000 מיליאמפר-שעה ומעלה אצל מתחרים רבים. המשמעות היא שנדרש פחות זמן לטעינה מלאה, גם אם ההספק אינו הגבוה ביותר.

כאשר בוחנים את כלל המכשירים, אפל בלטה גם בעקביות: ממוצע הטעינה של סדרת iPhone 17 הגיע ל-54.6%, לעומת 38.5% בלבד בממוצע למכשירי סמסונג שנבדקו. מוטורולה וגוגל דורגו אחריה.

הממצאים משקפים שינוי מגמה עבור אפל, שבעבר נחשבה לשחקנית שמרנית בתחום הטעינה. רק לפני מספר שנים החברה נמנעה משילוב מטענים מהירים באריזה ואף פיגרה משמעותית אחרי המתחרות בהספקים. כיום, עם התקדמות תקני USB Power Delivery ושיפורים בטכנולוגיות סוללה - כולל מעבר הדרגתי לכימיית סיליקון-פחמן - נראה כי מרוץ הטעינה המהירה נכנס לשלב חדש.