רוסיה הודיעה השבוע על הגבלות חדשות על שיחות קול ושיחות וידאו באפליקציות ההודעות WhatsApp ו־Telegram, בטענה שהחברות המספקות את השירותים אינן משתפות פעולה עם רשויות האכיפה במאבק בפשיעה ובטרור. הרגולטור לתקשורת, רוסקומנדזור, ציין כי מדובר ב“צעדים חלקיים” שמתמקדים כרגע בשירותי השיחות בלבד, כאשר שליחת הודעות טקסט תמשיך לפעול כרגיל.

משתמשים ברחבי המדינה דיווחו כי החל מ־11 באוגוסט שיחות קול ב־WhatsApp הפכו כמעט לבלתי שמישות, עם צליל מקוטע ו"רעש מתכתי חריף", תופעה שאומתה גם על ידי כתבים של סוכנות רויטרס.

חברת WhatsApp, בבעלות מטא, הגיבה בחריפות ואמרה כי ההגבלות הן פגיעה בזכות לפרטיות: "WhatsApp הוא שירות פרטי עם הצפנה מקצה לקצה, ואינו נכנע לניסיונות ממשלתיים לפגוע בזכות לשיח מאובטח. רוסיה מנסה לחסום את הגישה לשירות עבור מעל 100 מיליון משתמשים במדינה". החברה הוסיפה כי תמשיך להילחם כדי לאפשר תקשורת מאובטחת לכל אדם, גם ברוסיה, והאשימה את הממשלה בניסיון לדחוף משתמשים לפלטפורמות פחות בטוחות שיאפשרו מעקב ממשלתי.

Telegram, שלה כ־89 מיליון משתמשים ברוסיה לעומת כ־96 מיליון ב־WhatsApp, מסרה כי היא "נוקטת צעדים נרחבים למניעת שימוש לרעה בפלטפורמה" ומשתמשת בכלים מבוססי בינה מלאכותית להסרת "מיליוני פריטי תוכן מזיק מדי יום".

המהלך משתלב בדחיפה של הקרמלין לריבונות דיגיטלית עליה כתבנו בעבר, עם פיתוח אפליקציה ממשלתית חדשה בשם MAX – "סופר־אפליקציה" שכוללת שירותי הודעות, בנקאות, תשלומים מקוונים וגישת שירותים ממשלתיים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הורה להאיץ את העברת השירותים הציבוריים והפיננסיים אל הפלטפורמה, ובכך להפוך אותה לאלטרנטיבה המרכזית לציבור. בניגוד ל־WhatsApp ו־Telegram, האפליקציה הממשלתית אינה כוללת הצפנה מקצה לקצה ומצהירה במדיניות הפרטיות כי תשתף מידע עם רשויות לפי דרישה.

מדובר במהלך שממשיך דפוס פעולה ותיק: רוסיה כבר חסמה בעבר את פייסבוק ואינסטגרם, האטה את מהירות YouTube והטילה קנסות כבדים על חברות שלא עמדו בדרישותיה. ב־2018 ניסתה מוסקבה לחסום את Telegram לחלוטין לאחר שפאבל דורוב, מייסד האפליקציה, סירב להעביר מפתחות הצפנה לשירותי הביטחון - אך המהלך נכשל, והאיסור הוסר ב־2020.

משרד הפיתוח הדיגיטלי הרוסי מסר כי ההגבלות על השיחות יוסרו אם החברות יעמדו בדרישות החוק, כולל פתיחת נציגות מקומית ושיתוף פעולה עם הרשויות. חבר ועדת הטכנולוגיה בפרלמנט, אנטון גורלקין, הצהיר לאחרונה כי "על WhatsApp להתכונן לעזוב את השוק הרוסי".