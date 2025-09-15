חברת SwitchBot חשפה החודש בתערוכת IFA ברלין 2025 את SwitchBot AI Pet - דובי רובוטי פרוותי, שמסוגל לשוחח עם אנשים, להראות רגשות מגוונים כמו שמחה, עצב, בדידות וקנאה, ואף "לגדול" עם בעליו באמצעות למידה מתמשכת.

ה-AI Pet פועל באמצעות שתי מערכות בינה מלאכותית - אחת עובדת בתוך הגוף ומעבדת שפה, והשנייה מבוצעת בשרתים בענן ומאפשרת "חוש ראייה" וניתוח התמונה ממצלמות המותקנות בפניו. המיקרופונים משמשים כ"אוזניים" והרמקול מתפקד כ"פה". עיצובו כבובה רכה ומזמינה נועד להפיג את החשש הקיים אצל ילדים ממכשור רובוטי נע. הדובי מסוגל להניע את ראשו וגופו, לשנות הבעות עיניים ולהחליף צבעים בהתאם למצב הרוח או הרגש שהוא רוצה להמחיש.

החברה הסבירה כי כל רגש מתבטא באמצעות הבעת פנים ייחודית, קול מותאם ותנועה שונה. בנוסף כאמור, רובוט ה-AI לומד להכיר את בעליו - הוא מזהה פנים ושמות, זוכר מה נאמר לו, מתרגל לשגרה יומית של בני הבית ודואג לשתף פעולה בהתאם לדפוסי החיים האישיים. כל המידע נשמר בזיכרון פנימי, ובאופן זה הדובי "מתבגר" לצד בעליו.

מלבד הבינה, SwitchBot AI Pet מותאם כמכשיר עזר אינטראקטיבי - מסוגל לענות על שאלות, לספר בדיחות, לנגן, לשיר ולשחק עם המשתמשים. מנגנון התנועה מאפשר לו לשבת, לסובב את ראשו, להניע את עיניו ולנדנד את גופו. בזכות גלגלים קטנים, הוא גם יכול להתגלגל בחדר על פי בקשת המשתמש. הוא מתחבר לאינטרנט, מסוגל לעדכן גרסה ולהוריד תכונות חדשות.

הרובוט קומפקטי מספיק להתמקמות ליד המיטה או על מדף, וקל-משקל לניידות מחדר לחדר והוא מביא איתו גישה משחקית ומחבקת לעולם הרובוטיקה הביתית, כשהוא משלב יכולות אינטראקטיביות, זיהוי וסביבה חכמה וחוויית תקשורת שמדמה בן משפחה נוסף.