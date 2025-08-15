מחקר פורץ דרך שפורסם ב־Physical Review X מציג גישה חדשה לשליטה במיקרורובוטים - שימוש בגלי קול לתקשורת ותיאום בין היחידות. צוות חוקרים בראשות פרופ’ איגור ארונסון מאוניברסיטת פן סטייט תכנן מודלים ממוחשבים של רובוטים זעירים המצוידים במיקרופון, רמקול ומנוע, שמגיבים לסביבה על פי עוצמת אותות הקול המתקבלים.

הנחילים הווירטואליים לא רק פעלו בהרמוניה אלא גם הפגינו יכולות אינטיליגנטיות מפתיעות, כגון תיקון עצמי לאחר פגיעה, ניווט במעברים צרים וזיהוי אובייקטים על פי החזרת קול. "גלי קול מתפשטים מהר ולמרחקים גדולים כמעט ללא איבוד אנרגיה - ומאפשרים עיצוב פשוט ויעיל", הסביר ארונסון.

החוקרים מדגישים כי זו אבן דרך במחקר "חומר פעיל" (Active Matter) - תחום החוקר מערכות של סוכנים זעירים נעים, טבעיים או מלאכותיים. בעוד שהניסויים עד כה היו ממוחשבים בלבד, הצוות מתכנן לפתח פרוטוטיפים פיזיים שיפעלו בשטח.

היישומים האפשריים רחבים: טיפול ממוקד בתוך גוף האדם, איסוף פסולת ומבצעי חילוץ באזורים שאליהם בני אדם או רובוטים רגילים אינם יכולים להגיע.