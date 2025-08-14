חברת הבינה המלאכותית טנסור הציגה את ה־Robocar - הרכב האוטונומי הראשון בעולם ברמת אוטונומיה 4, שתוכנן מראש עבור בעלות פרטית ולא עבור הפעלה בציי מוניות רובוטיות. מדובר בשינוי כיוון משמעותי בשוק הרכב האוטונומי, שבשנים האחרונות נשלט על ידי חברות המתמקדות בשירותי שיתוף נסיעות כמו Waymo ו-Tesla.

הרכב של טנסור מצויד ביותר מ־100 חיישנים: 37 מצלמות, 5 ליידארים, 11 רדארים ו־22 מיקרופונים, ומשלב מחשב-על של NVIDIA עם עוצמת עיבוד של 8,000 TOPs. עיצובו כולל מצב כפול - נהיגה אוטונומית מלאה או שליטה ידנית - עם הגה נשלף ומסך שמחליק למרכז בשביל לפנות לו מקום.

אסטרטגיה מול המתחרים

בעוד Waymo ו-Tesla מרחיבות את שירותי המוניות האוטונומיות בערים גדולות, טנסור פונה ללקוחות פרטיים המעוניינים "להחזיק את האוטונומיה שלהם" - כפי שמגדירה זאת סמנכ"לית השיווק, איימי לוקה. החברה מבדלת את עצמה בשוק שעדיין כמעט לא פותח.

ייצור ואסטרטגיית שוק

הייצור יתבצע במפעלי יצרנית הרכב הווייטנאמית VinFast בעיר האייפונג, במפעל חדש בעל קיבולת ייצור של כ־200 אלף רכבים בשנה. הצעד מגיע בעיתוי אסטרטגי - לקראת מגבלות חדשות בארה"ב על שימוש בתוכנות וחומרות רכב מסין, הצפויות להיכנס לתוקף בדגמי 2027. דיווחים בענף מצביעים על כך שטנסור עשויה להיות גלגול חדש של חברת הרכב האוטונומי הסינית AutoX, מה שעשוי לאפשר לה לעקוף את ההגבלות.

פרטיות ותכונות טכנולוגיות

טנסור שמה דגש על אבטחת מידע - כל עיבוד הנתונים ואחסונם נעשים מקומית ברכב, ללא תלות בענן. בנוסף, קיימים כיסויים פיזיים למצלמות ומפסקים למיקרופונים. הרכב מציע "28 חידושים עולמיים", בהם סוכן בינה מלאכותית מתקדם המבוסס על מודל שפה רב־מודאלי, המאפשר תקשורת טבעית עם הנהג מתוך הרכב, מקרוב ואף מרחוק.

היבט שוק עתידי

המסירות הראשונות צפויות להתחיל במחצית השנייה של 2026, בשווקים נבחרים כמו ארה"ב, אירופה ואיחוד האמירויות. לפי תחזיות, שוק הרכב האוטונומי העולמי צפוי להגיע ל־13.6 טריליון דולר עד 2030, כאשר פלח הבעלות הפרטית עדיין כמעט ואינו מנוצל. עם זאת, רק 4% מהמכוניות שיימכרו עד 2035 צפויות להציע רמת אוטונומיה 4 - נתון המצביע על פוטנציאל צמיחה עצום. מחקרים אף מראים שהצרכנים מוכנים לשלם כ־5,000 דולר עבור תוספת הפעלת אוטונומיה מלאה, מה שפותח פתח לאימוץ מסחרי רחב.