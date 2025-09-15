חברת אלביט מערכות הציגה לראשונה בתערוכת DSEI בלונדון את Frontier ("פרונטיר"), מערכת תצפית וניטור מתקדמת המתמקדת באתגרים של הגנת גבולות. המערכת החדשה עושה שימוש בבינה מלאכותית (AI) במטרה לשפר את יכולות הזיהוי, הסיווג והתגובה לאיומים בזמן אמת, לצד הפחתת העומס על צוותי ההפעלה והגברת יעילות המשימה.

המערכת פותחה כמענה לגידול המתמשך בכמות האיומים הגלובליים ולמורכבות ניתוח המידע הרב שמגיע מזירות פעילות שונות. באמצעות טכנולוגיות AI מתקדמות, "פרונטיר" מסוגלת לזהות דפוסים חריגים, לסווג איומים באופן עצמאי ולספק הערכת סיכון מותאמת לכל אירוע. יכולות אלו מאפשרות קבלת החלטות יעילה ומהירה יותר, תוך חיסכון במשאבים ושיפור סיכויי ההצלחה של משימות שמירה על גבולות.

בין היכולות המרכזיות שמציגה המערכת:

למידה אדפטיבית מבוססת בינה מלאכותית המאפשרת לזהות התנהגויות לא שגרתיות.

סיווג איומים בזמן אמת - כולל דירוג רמת הסיכון שלהם.

איחוד נתונים מחיישנים שונים ליצירת תמונת מצב מדויקת ועקבית.

מתן מידע מסונן ורלוונטי בלבד לגורמים המבצעיים, לצמצום העומס האנושי.

המערכת פועלת בקצה רשת הפעולה (edge computing) ומספקת מענה מהיר ושיטתי, תוך שימוש בחיישנים מתקדמים נוספים לאימות ממצאים.

לצד החשיפה של "פרונטיר", בביתן של אלביט בתערוכה הוצגו פתרונות נוספים מבית החברה, בהם כלי טיס בלתי מאוישים, מערכות תקשורת ורדיו, טכנולוגיות לוחמה אלקטרונית (ל"א), מערכות תצפית וראיית לילה וכן יכולות מתקדמות להתמודדות עם רחפנים.