כיכר השבת
סערה בתערוכה 

פעילים פרו-פלסטינים תקפו את דוכן אלביט: צפו בתיעוד

דוכן אלביט מערכות בתערוכת הנשק הבינלאומית בפולין הפך לזירת מחאה, כאשר פעילים פרו־פלסטינים תקפו אותו (חדשות בעולם)

האנרכיסטים בתערוכה (צילום: רשתות חברתיות)

באירוע שהתרחש אמש (יום רביעי) כיוונו פעילים אנטי-ישראלים את מחאתם באופן ישיר כלפי הדוכן של חברת הנשק הישראלית אלביט מערכות. התקרית התרחשה במסגרת התערוכה הבינלאומית לתעשייה ביטחונית לשנת 2025, אשר מתקיימת בעיר קיילצה שבפולין.

הפעילים, במחאה מתואמת, ביצעו מספר פעולות שנועדו לשבש את פעילות הדוכן ולמחות נגד החברה. תיעוד של האירוע שפורסם הראה כי הפעילים שפכו "דם" מזויף על הדוכן ושחררו חומר עם ריח רע במטרה ליצור מהומה ולהביע את התנגדותם. בנוסף לפעולות אלו, נראו הפעילים מניפים דגל של הארגון לשחרור פלסטין. רק לאחר דקות ארוכות אנשי האבטחה בתערוכה פינו אותם מהמקום.

מטרת הפעולה, כפי שהוצהרה על ידי הפעילים, הייתה למחות נגד השימוש בנשק המיוצר על ידי אלביט בישראל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

