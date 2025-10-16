זינוק של 36% | עלייה דרמטית במספר מאזיני הספרים המוקלטים

ספוטיפיי, שירות הסטרימינג הבינלאומי, מציינת שנתיים להשקת שירות הספרים המוקלטים בפרימיום ומדווחת על זינוק חד בפעילות: מספר המאזינים לשירות הספרים גדל ב-36% בשנה החולפת, לצד עלייה של 37% בכמות השעות שהוקדשו להאזנה לספרים. החברה הרחיבה השנה את קטלוג הספרים המוקלטים לכ-500,000 כותרים הזמינים למנויים ב-14 מדינות, כאשר רוב המשתמשים - מעל חצי - מתחת לגיל 35, מוסיפים להעדיף תוכן אודיו על פני קריאה מסורתית.

הצמיחה בנתוני ההאזנה באה לידי ביטוי גם ביצרני התוכן: הוצאות ספרים מרכזיות, כמו בלומסברי הבריטית, מדווחות על עלייה מהירה במכירות הספרים המוקלטים - עלייה של 57% בשנת 2025, ובחלקה מיוחסת לשותפות המסחרית עם ספוטיפיי. גם בית ההוצאה לאור הרפר קולינס מדווחת כי צמחה ב-13% במכירות ספרי אודיו בשנה האחרונה, בין השאר בזכות כניסת ספוטיפיי לענף. מגמה זו משתקפת גם בהיקף ההכנסות: בשוק הבריטי הוקלטה עלייה של 31% בהכנסות ספרי אודיו, עם שיא של 268 מיליון פאונד, ובארה"ב הגיעו מכירות ספרי האודיו ל-2.22 מיליארד דולר בשנת 2024 - גידול של 13% משנה לשנה.

עם זאת, ההתרחבות המהירה של ספוטיפיי בזירת הספרים המוקלטים גרמה לרעש משפטי: ארגון זכויות היוצרים MLC הגיש לבית המשפט בקשה לעדכן את כתב התביעה נגד ספוטיפיי, בטענה כי החברה מקטינה את תשלומי הזכויות על מוזיקה בכך שהיא מסווגת את שירות הפרימיום כ"חבילה" הכוללת גם ספרים מוקלטים. הכרעה בתיק צפויה להשפיע על מודל התשלום של כל שוק האודיו בעתיד הקרוב.

במקביל, ספוטיפיי הודיעה השבוע על שיתוף פעולה עם ענקית הסטרימינג נטפליקס, שיביא פודקאסטים נבחרים מספוטיפיי לפלטפורמת הסטרימינג, ויחזק את התחרות מול יוטיוב. הצעד צפוי להרחיב עוד את היצע התוכן ולהציב את ספוטיפיי כמוקד בידור מולטימדיה מוביל. אוון סמית', ראש תחום הספרים בספוטיפיי, מסכם: "אנחנו מצליחים לקיים את ההבטחות שנתנו לענף מהיום הראשון".

הזינוק במאזינים לספרים מוקלטים בספוטיפיי מדגיש את התמורות בענף ואת הפוטנציאל העסקי הגלום בתוכן אודיו, עם השלכות על כל שוק ההוצאה לאור - וגם על הדרך בה צרכנים צעירים צורכים ידע ותרבות.