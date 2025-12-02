מתקפל לשלוש עם מסך ענק: סמסונג חושפת את גלקסי Z TriFold

גלקסי Z TriFold ( צילום: יצרן )

סמסונג השיקה רשמית את גלקסי Z TriFold, הסמארטפון הראשון של החברה שמתקפל לשלושה חלקים ומציע מסך פנימי בגודל 10 אינץ' כשהוא פתוח לחלוטין, מה שמגדיל את שטח התצוגה בכ-25% בהשוואה לדגם הקודם, גלקסי Z Fold 7. ההשקה, שהתקיימה ב-1 בדצמבר 2025, מסמנת ציון דרך בעולם מכשירי הקיפול, כשהמכשיר נמכר במחיר התחלתי של כ-3.59 מיליון וון דרום-קוריאני (כ-2,450 דולר או 8,900 שקל), ויושק ראשית בדרום קוריאה ב-12 בדצמבר, עם הרחבה לשווקים כמו סין, טייוואן, סינגפור ואיחוד האמירויות עוד השנה. בארצות הברית, ההשקה צפויה רק ברבעון הראשון של 2026, בעוד שבישראל אין כרגע תוכניות להבאת המכשיר.

העיצוב החדשני של ה-TriFold מבוסס על שני צירים שונים בגודלם, המאפשרים קיפול פנימי כפול שמגן על המסך הרגיש, והופך את המכשיר הדק (3.9 מ"מ בעובי המינימלי כשהוא פתוח) לנייד בגודל 6.5 אינץ' כשהוא סגור, אך עם משקל של 309 גרם שהופך אותו לכבד יותר מדגמי הקיפול הרגילים. ט.אם. רוה, נשיא חטיבת חוויית המכשירים בסמסונג, ציין כי "לאחר שנים של חדשנות בפורמטים מתקפלים, הגלקסי Z TriFold פותר אתגר מרכזי בתעשייה - איזון מושלם בין ניידות, ביצועים פרימיום ופרודוקטיביות". המכשיר כולל סוללת 5,600mAh - הגדולה ביותר בסדרת הדגל של סמסונג - שמחולקת לשלושה תאים לאורך הפאנלים, עם תמיכה בטעינה מהירה של 45W שמגיעה ל-50% תוך 30 דקות, ומעבד סנאפדרגון 8 Elite המותאם במיוחד לגלקסי.​

מבחינת צילום, ה-TriFold מצויד במערך אחורי דומה לזה של ה-Fold 7: חיישן ראשי של 200 מגה-פיקסל, עדשה אולטרה-רחבה של 12 מגה-פיקסל ועדשת טלפוטו של 10 מגה-פיקסל, לצד מצלמות סלפי של 10 מגה-פיקסל בשני המסכים. התכונה הבולטת היא תמיכה ב-Samsung DeX עצמאי, המאפשר מעבר לממשק דמוי מחשב שולחני דרך לחצן ייעודי בלוח העליון, מה שהופך את המכשיר לכלי פרודוקטיבי מתקדם כשמחברים עכבר ומקלדת. עם זאת, אנליסטים כמו ריו יאנג-הו מ-NH Investment & Securities מזהירים כי זהו מוצר דור ראשון, שצפוי לשמש יותר כהדגמה טכנולוגית מאשר כמניע מכירות המוני בשל אתגרי הייצור והמחיר הגבוה.​

בהקשר השווקי, ההשקה מגיעה בתזמון קריטי עבור סמסונג, שנתח השוק שלה במכשירי קיפול זינק ל-64% ברבעון השלישי של 2025, אך עדיין מתמודדת עם תחרות עזה מהיצרניות הסיניות, בראשן וואווי ששלטה ב-48% מהשוק במחצית הראשונה של השנה. קטגוריית הקיפול נשארת נישה, המהווה פחות מ-2% משוק הסמארטפונים הכולל ב-2025, עם צמיחה צפויה של 14% השנה ו-30% בשנים 2026-2027, בעיקר בעקבות כניסת אפל לשוק. למרות זאת, ה-TriFold ממצב את סמסונג כמובילה בחדשנות, אך אתגרי הנגישות בישראל עשויים להגביל את ההשפעה המקומית.