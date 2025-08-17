איך להפוך את הסטטוס שלכם למכונת שיווק בלי להיות אושייה?

"אם היית אומר לי לפני חצי שנה שאני אצליח ליצור סרטונים שמביאים לקוחות ישירות מהסטטוס שלי - הייתי צוחקת", מספרת מרים, בעלת חנות קטנה למוצרי קוסמטיקה. "השקעתי בעבר אלפי שקלים במשרדי פרסום וביועצי שיווק, אבל תמיד הרגשתי שאני תלויה בהם. אחרי שנרשמתי להדרכה של ישראל בוגרד, הבנתי שבכמה צעדים פשוטים אני בעצמי יכולה להיות האסטרטגית של העסק שלי - וזה אפילו נהיה כיף".
מרים היא רק דוגמה אחת למהפכה החדשה שישראל בוגרד - אחד מהמשווקים הבולטים במגזר החרדי, האיש שעמד מאחורי קמפיינים שהכניסו עשרות מיליוני שקלים - מביא עכשיו לכל בעל עסק קטן או בינוני.
בוגרד יצר תוכנית אונליין פרקטית: "סטטוס מיינד" - שמלמדת כל בעל עסק איך להפוך את הסטטוס בוואטסאפ למכונת שיווק אמיתית.
מהפכה בכף היד שלכם
במקום לשלם עשרות אלפי שקלים ליועצים ואסטרטגים, ההדרכה חושפת שלב אחרי שלב איך:
- לצלם סרטונים מהנייד שנראים מקצועיים
- לעמוד מול מצלמה בביטחון ובכריזמה
- להשתמש באלגוריתם החדש של WhatsApp כדי להגיע ללקוחות הנכונים
- ליצור תכנים שאפילו בלי להיחשף - עובדים וממירים
וזה לא נגמר כאן: המשתתפים מקבלים גם סוכן שיווק אישי מבוסס AI, שנבנה במיוחד על ידי בוגרד. הכלי החכם הזה יודע לפצח אסטרטגיה שיווקית, להמציא רעיונות, לבנות גאנט חודשי, ולכתוב תסריטים שמדביקים אנשים למסך - והכול מותאם אישית לעסק.
"בפחות משבועיים חזרו אליי לקוחות שלא הצלחתי להגיע אליהם חודשים"
בעלי עסקים שעברו את ההדרכה מספרים על תוצאות שמגיעות במהירות. אחד מהם, בעל חנות רהיטים, שיתף: "בפחות משבועיים, בלי משרד פרסום ובלי להוציא כסף מיותר, התחלתי להכניס לקוחות חדשים. הסטטוסים שלי הפכו להיות הדבר הכי נצפה – והכי חשוב - ממיר".
מחיר השקה שובר שוק – 50 ש"ח בלבד
אחרי יותר מ-7 שנים של ניסיון ויותר מ־150,000 ש"ח שהשקיע בעצמו בקורסים, בוגרד החליט להנגיש את הידע הזה לכל אחד. במחיר סמלי של 50 ש"ח בלבד, כל בעל עסק יכול לקבל הדרכה מלאה בת 14 פרקים מצולמים + את סוכן השיווק האישי שישדרג את העסק שלו.
השורה התחתונה
לא צריך יותר להיות תלוי במשרדי פרסום. לא צריך לשבור את הראש על תסריטים וסטטוסים. מהיום, כל בעל עסק - מהפאנית ועד למשווק הדיגיטלי - יכול להפוך בעצמו ל"איש שיווק על" עם הכלים של בוגרד.
ישראל בוגרד כבר יצר מהפכה אצל עשרות מותגים - עכשיו הוא מאפשר לכל אחד להביא את המהפכה הזו לעסק שלו.
