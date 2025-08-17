איך להפוך את הסטטוס שלכם למכונת שיווק בלי להיות אושייה?

ישראל בוגרד- חושף את סוד השיווק ( צילום: באדיבות המצלם )

"אם היית אומר לי לפני חצי שנה שאני אצליח ליצור סרטונים שמביאים לקוחות ישירות מהסטטוס שלי - הייתי צוחקת", מספרת מרים, בעלת חנות קטנה למוצרי קוסמטיקה. "השקעתי בעבר אלפי שקלים במשרדי פרסום וביועצי שיווק, אבל תמיד הרגשתי שאני תלויה בהם. אחרי שנרשמתי להדרכה של ישראל בוגרד, הבנתי שבכמה צעדים פשוטים אני בעצמי יכולה להיות האסטרטגית של העסק שלי - וזה אפילו נהיה כיף".

מרים היא רק דוגמה אחת למהפכה החדשה שישראל בוגרד - אחד מהמשווקים הבולטים במגזר החרדי, האיש שעמד מאחורי קמפיינים שהכניסו עשרות מיליוני שקלים - מביא עכשיו לכל בעל עסק קטן או בינוני.

בוגרד יצר תוכנית אונליין פרקטית: "סטטוס מיינד" - שמלמדת כל בעל עסק איך להפוך את הסטטוס בוואטסאפ למכונת שיווק אמיתית. ( צילום: באדיבות המצלם )