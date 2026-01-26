ב-600 מיליון דולר: צבא ארה"ב מצטייד ב"חץ דורבן" הישראלי 

לוחמי ארה"ב באימונים ( צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום) )

בהחלטה שמהווה הצבעת אמון חוזרת ונשנית בתעשייה הביטחונית הישראלית, צבא ארצות הברית הודיע על רכישה שלישית ברציפות של מערכת ההגנה הפעילה 'חץ דורבן' (Iron Fist) מתוצרת חברת אלביט מערכות. החוזה, שצפוי להתפרס על פני שלוש שנים, מבסס את מעמדה של הטכנולוגיה הישראלית כאחת המתקדמות בעולם בתחום ההגנה על כלי משוריין.

מערכת 'חץ דורבן' מייצגת את הדור הבא של מערכות ההגנה הפעילה - טכנולוגיה קומפקטית וחכמה שמקיפה את הכלי המשוריין במעטפת הגנה של 360 מעלות. בניגוד למערכות הגנה מסורתיות, המערכת הישראלית מסוגלת לזהות איומים ממגוון כיוונים בו-זמנית וליירט אותם עוד לפני שהם פוגעים ברכב.

יכולות שדה קרב מתקדמות

המערכת הישראלית מציעה מענה טכנולוגי לאיומים המגוונים ביותר בשדה הקרב המודרני. היא מסוגלה ליירט טילי נגד טנקים ורקטות עוד לפני שהם פוגעים ברכב, להתמודד עם כטב"מים וחימושים משוטטים - האיום המרכזי בשדות הקרב של ימינו, ואף לספק הגנה בלוחמה אורבנית מול פגזים קינטיים בסביבה צפופה.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, הבהיר כי הבחירה החוזרת של הצבא האמריקאי בטכנולוגיה הישראלית מהווה אישור איכות יוצא דופן. החוזה הופך את אלביט לשותפה אסטרטגית ארוכת טווח של המעצמה הגדולה בעולם, ומעיד על עליונות טכנולוגית ברורה על פני מתחרים גלובליים.

הקשר הישראלי-אמריקאי מתעצם

העסקה החדשה מצטרפת לשורה של שיתופי פעולה ביטחוניים בין ישראל לארצות הברית. כידוע, אלביט חתמה לאחרונה גם על חוזה עם איחוד האמירויות לפיתוח מערכת הגנה אלקטרונית מתקדמת, מה שמעיד על הביקוש הגובר לטכנולוגיה הישראלית באזור ובעולם.

יצוין כי התעשייה הביטחונית הישראלית ממשיכה להוכיח את עצמה גם בזירות נוספות. חברת רפאל הישראלית זכתה לאחרונה בעסקת נשק היסטורית עם הודו, המחזקת את מעמדה של ישראל כספקית מובילה של מערכות הגנה מתקדמות למדינות ברחבי העולם.

החוזה החדש צפוי להתפרס על פני שלוש שנים ולכלול אספקה, התקנה והדרכה של צוותי הצבא האמריקאי. המערכת תותקן על כלי משוריין מסוגים שונים, ותספק להם הגנה מתקדמת בסביבות לוחמה מורכבות - החל מלוחמה אורבנית ועד לשדות קרב פתוחים.

בעולם התורה והחרדים, ההישגים הטכנולוגיים של התעשייה הישראלית נתפסים כביטוי נוסף לברכת ה' על מדינת ישראל. גדולי ישראל הדגישו לא אחת את החשיבות של חיזוק הביטחון הלאומי, תוך שמירה על ערכי התורה והמסורת.