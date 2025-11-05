שוק הביטחון הישראלי רושם מהלך אסטרטגי משמעותי: חברת אורביט טכנולוגיות, המספקת פתרונות תקשורת מתקדמים למערכות ביטחוניות ואזרחיות, מודיעה על מיזוג עם תאגיד הענק האמריקאי Kratos Defense & Security Solutions.

על פי דיווחים רשמיים, Kratos תרכוש את כלל מניות אורביט בתמורה לכ־356.3 מיליון דולר (כ־1.17 מיליארד שקל), לפי מחיר של 13.73 דולר למניה – המשקף פרמיה של כ־21% על מחיר המסחר האחרון בבורסה בתל אביב.

השלמת העסקה צפויה בתוך כארבעה חודשים, לאחר קבלת האישורים הנדרשים מבעלי המניות, רשות התחרות ומשרד הביטחון.

מנכ"ל אורביט, דניאל אשחר, בירך על המהלך ואמר כי מדובר ב"אבן דרך היסטורית עבור החברה":

מי אתה אבו טבלה? המתנחל שמדבר ערבית שוטפת וכובש את הרשת משה אריה | 19:50

"השילוב עם תאגיד אמריקאי מוביל יאפשר לאורביט גישה ישירה לשווקים הביטחוניים הגדולים בעולם ויאיץ את צמיחתה הגלובלית".

בעלי המניות המרכזיים באורביט – בהם קרן פימי, לצד גופים מוסדיים כמו מור בית השקעות, מיטב והפניקס – צפויים ליהנות מרווחים ניכרים בעקבות העסקה. מניית אורביט רשמה עלייה של 126% בשנתיים האחרונות, ובמהלך 2025 לבדה הוסיפה עוד 24%, נתון המעיד על אמון גובר מצד המשקיעים.

העסקה מגיעה על רקע חזרת המשק הישראלי לשגרה וירידה במתיחות הביטחונית, ומהווה הבעת אמון בינלאומית מחודשת ביציבות הכלכלה המקומית.

בענף מעריכים כי המגעים בין החברות נמשכו חודשים ארוכים, שבמהלכם נבחנו סינרגיות טכנולוגיות ושיווקיות. Kratos רואה באורביט נכס אסטרטגי שישתלב היטב בפעילותה בתחומי התקשורת הלוויינית, מערכות מוטסות ופתרונות תקשורת צבאית.

אורביט עצמה סיימה את הרבעון האחרון עם גידול של 19% בהכנסות, צבר הזמנות שיא של 133.7 מיליון דולר ו־EBITDA של 4.9 מיליון דולר — תוצאות המחזקות את מעמדה כשחקנית מובילה בתחום מערכות התקשורת הביטחוניות.