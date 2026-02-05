משפיען הרשת החרדי מונה לשגריר של עולם ההייטק

בחודשים האחרונים הפך קפלר לדמות מוכרת במסדרונות חברות הענק, כשהוא מצלם את מאחורי הקלעים של החדשנות הישראלית ומראיין את גדולי הממציאים והיזמים. מהיום, הפעילות הזו מקבלת גושפנקה רשמית, כאשר קפלר ייצג את המגזר החרדי בלב תעשיית ההייטק במטרה להמשיך ולחבר בין העולמות ולהנגיש את סודות ההצלחה הטכנולוגיים לקהל הרחב.

אל טקס המינוי המכובד הגיעו לחלוק בכירי המשק הישראלי, פרסומאים, עיתונאים, ואנשי עסקים מובילים שבאו לברך על המוגמר ולחזק את המיזם פורץ הדרך.

בין הדברים דיבר קפלר על מקומו של ההייטק באחזקת עולם התורה, על ידי יותר מ1500 משרות של נשים חרדיות בענקיות הטכנולוגיה, ביניהן גוגל, מיקרוסופט אמזון וכו' - כשמדובר בהזרמה של כמליארד ש"ח לשנה למשפחות של בני תורה.

את היוזמה והחיבור המיוחד שמאחורי המהלך יצר האדמו"ר מווידטשקא, שהגיע במיוחד בטיסה מלונדון כדי להשתתף במעמד ולחזק את ידיו של קפלר בתפקידו החדש. שיאו של האירוע נרשם ברגע הענקת כתב המינוי על ידי משה פרידמן, כאשר הטקסט הוקרא בשירה פיוטית ומרגשת על ידי גדול הזמרים נמואל הרוש, שליווה את המעמד בקולו הייחודי והוסיף נופך של חגיגיות יהודית לאירוע המודרני.