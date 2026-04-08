השמיים נפתחים מחצות: נתב"ג חוזר לפעילות כבר הלילה

נתב"ג בימים אלה | אילוסטרציה ( צילום: רשות שדות התעופה )

החזרה לשגרה בתעופה הישראלית תתבצע באופן מדורג אך מהיר, כך עולה מההחלטות שהתקבלו במשרד התחבורה. החל מחצות הלילה, רשות שדות התעופה תפעיל את נמל התעופה בן גוריון במתכונת מלאה, לאחר תקופה של מגבלות ומתווים מצומצמים.

כבר מחר בבוקר (חמישי) תחודש הפעילות גם בשדה התעופה בהרצליה, המשרת בעיקר את התעופה הקלה והאזרחית. המהלך מהווה צעד משמעותי בהשבת מערך התעופה הישראלי לפעילות רגילה. הדרום והצפון בהמשך השבוע ביום ראשון הקרוב יצטרף למערך נמל התעופה רמון הסמוך לאילת, כחלק מהחזרה המדורגת של כלל מתקני התעופה בישראל לפעילות מלאה. לגבי נמל התעופה בחיפה, במשרד התחבורה נוקטים משנה זהירות. חזרת הטיסות משדה התעופה בחיפה תיבחן רק לקראת סוף השבוע, בכפוף להערכות מצב ביטחוניות עדכניות בגזרה הצפונית. ההחלטה משקפת את הרגישות המיוחדת של האזור ואת הצורך בהתאמה לתנאים הביטחוניים המשתנים.

נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

קריאה לחברות התעופה הבינלאומיות

רשות התעופה האזרחית פרסמה הודעה רשמית לרגולטורים המובילים בעולם, ובכללם ה-FAA וה-EASA, ולחברות התעופה הבינלאומיות. המטרה: לעודד את חזרתן המיידית לישראל ולהסיר את עננת הביטולים ששררה בתקופה האחרונה.

כזכור, בשבועות האחרונים נאלצו חברות תעופה רבות לבטל טיסות לישראל בעקבות המצב הביטחוני. כפי שדיווחנו, חברת אל על ביטלה כ-25,000 כרטיסי טיסות לשבוע שבין 21 עד 27 במרץ, ובחברה ציינו כי לא ניתן היה להציע טיסות חלופיות לנוסעים.

"היד נשארת על הדופק"

למרות האופטימיות, במשרד התחבורה מדגישים כי היד נשארת על הדופק. "כל שינוי במצב הביטחוני עשוי להשפיע על היקף הפעילות", נמסר מהמשרד. ההחלטה על החזרה המדורגת מגיעה לאחר ביקורו של נשיא המדינה יצחק הרצוג בנתב"ג, שם קיבל את פני הישראלים ששבו ארצה בטיסות החילוץ.

נכון לרגע זה, השמיים כחולים, המטוסים בדרך, וישראל שוב על המפה העולמית. החזרה המדורגת צפויה להקל על אלפי נוסעים שנתקעו בחו"ל או נאלצו לבטל תוכניות נסיעה בשבועות האחרונים.