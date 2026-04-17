שינה אמיתית ונוחה בטיסה ארוכה במחלקת התיירים תמיד נחשבה לחלום בלתי מושג עבור רוב הנוסעים. כעת, חברת התעופה הלאומית של ניו זילנד מתכוונת לשנות את המציאות הזו באופן דרמטי.

החברה הכריזה על השקת מערכת מהפכנית של תאי שינה במיטות קומתיים, שתאפשר לנוסעי מחלקת התיירים לישון במיטה שטוחה לחלוטין במהלך הטיסה, תמורת תשלום נוסף.

חדשנות עולמית בטיסה של 18 שעות

המערכת החדשה, הנקראת "Economy Skynest", תופעל תחילה בקו המאתגר ביותר של החברה - מאוקלנד לניו יורק, הנחשבת לאחת הטיסות המסחריות הארוכות בעולם. במקום לשבת זקופים במשך 16 עד 18 שעות מתישות, נוסעים יוכלו להזמין מראש פרק זמן של ארבע שעות בתא אישי סגור בוילון, הכולל מיטה שטוחה.

ששת תאי השינה יותקנו במטוסי בואינג 787-9 החדשים של החברה (הידועים כ"דרימליינר"), בסידור של שלוש קומות הממוקם בין מחלקת התיירים הרגילה למחלקת התיירים המשודרגת. בשלב הראשון יוצעו שני מחזורי שינה בכל טיסה, כך שעד 12 נוסעים יוכלו ליהנות מהשירות במהלך מסע אחד.

המחיר לשהייה של ארבע שעות בתא השינה יתחיל ב-495 דולרים ניו זילנדיים, שהם כ-291 דולרים אמריקניים, תשלום שיתווסף למחיר כרטיס הטיסה הבסיסי. פתיחת ההזמנות מתוכננת ל-18 במאי 2026, והשירות עצמו יחל לפעול בחודש נובמבר של אותה שנה.

מנכ"ל החברה, ניקיל רבישנקר, הסביר את ההיגיון מאחורי המיזם: "עבור מדינה מרוחקת כמו ניו זילנד, המסע עצמו משמעותי. התיירות היא תעשייה של 46 מיליארד דולר ניו זילנדי, אבל הצמיחה תלויה בנכונותם של מטיילים לבלות שעות ארוכות באוויר כדי להגיע לכאן. תאי השינה נועדו להקל על כך".

מה כלול בחבילת השינה

כל תא שינה מאובזר באופן מלא ומתוחכם. הוא כולל מזרן באורך מלא של 203 סנטימטרים, מצעים טריים הכוללים כרית, סדין ושמיכה המוחלפים בין נוסע לנוסע, וילון לפרטיות מרבית, תאורת אווירה עדינה המותאמת למחזורי שינה טבעיים ולהתעוררות הדרגתית, מקום אחסון אישי, שקעי טעינה למכשירים אלקטרוניים (מסוג USB), אור קריאה אישי, פתח אוורור וכפתור קריאה לצוות האוויר.

בנוסף, כל נוסע יקבל ערכת נוחות מלאה הכוללת כיסוי עיניים, אטמי אוזניים, גרביים מיוחדים ומוצרי טיפוח בסיסיים. החברה מדגישה כי המערכת פותחה ונבדקה במשך מספר שנים, עם יותר מ-200 נוסעים שהשתתפו בבדיקות.

כללי שימוש נוקשים: "שינה יחידנית בלבד"

הקרבה הפיזית בין שישה זרים הישנים במרחב מוגבל הובילה לקביעת כללי התנהגות מפורטים ונוקשים. השימוש בתאים מוגבל למבוגרים בלבד, וחל איסור מוחלט על הכנסת אורחים נוספים לאותו התא. כפי שנכתב באתר החברה: "זה אומר שינה יחידנית בלבד, ללא החלפת תורות".

אכילה בתוך התאים אסורה לחלוטין כדי למנוע לכלוך וריחות לא נעימים. הנוסעים מתבקשים להימנע משימוש בבשמים חזקים או תכשירים ריחניים אחרים לפני הכניסה לתא. טרם הכניסה, חובה על הנוסעים לנעול את הגרביים המיוחדים שסופקו להם ולחגור חגורת בטיחות מעל השמיכה.

אתגרי הנגישות: כניסה דורשת זחילה

התאים אומנם מציעים חוויית שינה אמיתית, אך הכניסה אליהם עשויה להיות מאתגרת. רוחב המיטה הוא 64 סנטימטרים באזור הכתפיים, המצטמצם בהדרגה ל-41 סנטימטרים בקצה הרגליים. אין במקום גובה מספיק המאפשר ישיבה זקופה, וכפי שמודה החברה באתרה, הכניסה לתא "דורשת התכופפות, כריעה, זחילה או טיפוס".

בסיום ארבע השעות שהוקצבו, הנוסעים יתעוררו בעזרת שינוי הדרגתי ועדין בתאורת התא. אם לא יתעוררו בזמן, איש צוות ייגש להעיר אותם כדי להכין את המקום לנוסע הבא.

המערכת החדשה היא תוצאה של פיתוח ארוך שנמשך מספר שנים, והיא מהווה המשך לקו החדשנות של החברה. בעבר הציגה אייר ניו זילנד את ה"Skycouch" - שורת מושבים במחלקת התיירים שניתן להפוך למשטח שינה רחב למשפחות.

"Skycouch נתנה ללקוחות יותר בחירות באופן הנסיעה, ותאי השינה בונים על כך ומציעים אפשרות חדשה למנוחה בטיסות הארוכות ביותר שלנו", הסביר המנכ"ל רבישנקר.

האתגר שאין לו פתרון: הנחירות הבלתי נמנעות

החברה מודה בגלוי ובהומור בבעיה אחת שאין לה פתרון טכנולוגי: הנחירות של נוסעים אחרים. כפי שכותבת החברה באתרה: "סטטיסטית, מישהו הולך לנחור שם. זה אולי תהיו אתם". בדיוק לשם כך מצורפים אטמי אוזניים איכותיים לכל ערכת שינה, מתוך הבנה שבחלל המשותף תמיד יהיה מישהו שמפריע לשקט.

עבור מי שחווה לילות לבנים אינסופיים בטיסות ארוכות לאוקיאניה, תאי השינה החדשים עשויים להיות מהפכה אמיתית. לראשונה בהיסטוריה, שינה שטוחה ונוחה במחלקת התיירים כבר אינה רק חלום רחוק - היא מציאות מוחשית שניתן לרכוש, במחיר של כמעט 300 דולר לארבע שעות של שקט יחסי.