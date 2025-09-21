פקחי המכס בנמל התעופה של טמפה, פלורידה, שבארצות הברית, נדהמו לגלות גולגולת ועצמות אדם במזוודתו של נוסע. כל הפריטים הוחרמו והושמדו. הרשויות פתחו בחקירה כדי לקבוע את מקורם. עוד לא ברור אם יוגש נגדו כתב אישום. זהותו, אזרחותו ויעד נסיעתו של הנוסע לא פורסמו.

האירוע החריג אירע בשבוע שעבר כאשר הפקחים גילו את השרידים במהלך בדיקה שגרתית לאחר שהנוסע הצהיר עם כניסתו למדינה על ייבוא של 10 סיגרים. ריח חריג שעלה מהמזוודה הוביל לחיפוש מעמיק יותר, במסגרתו מצאו תיק נסיעות עטוף בנייר כסף שהכיל מה שנראה כשאריות אדם, יחד עם צמחים אסורים ומוצרי טבק נוספים שעליהם לא הצהיר. גם שבר גולגולת היה עטוף בנייר כסף. הנוסע אמר לפקחים שהשרידים שימשו ל"טקסים או פולחן דתי".