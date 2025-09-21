כיכר השבת
כלל הממצאים הושמדו

פקחי המכס נדהמו: זה מה שהנוסע ניסה להבריח בתוך נייר כסף במזוודה

גולגולת ועצמות אדם שנמצאו בשבוע שעבר במזוודתו של נוסע בנמל התעופה של טמפה, פלורידה, נתפסו והושמדו על ידי פקחי המכס של ארה"ב בשל חשש לסיכון בריאותי | הנוסע אמר לפקחים שהשרידים שימשו ל"טקסים או פולחן דתי" (תעופה)

המזוודה שנתפסה (צילום: Director of Field Operations Carlos C. Martel)

פקחי המכס בנמל התעופה של טמפה, פלורידה, שבארצות הברית, נדהמו לגלות גולגולת ועצמות אדם במזוודתו של נוסע. כל הפריטים הוחרמו והושמדו. הרשויות פתחו בחקירה כדי לקבוע את מקורם. עוד לא ברור אם יוגש נגדו כתב אישום. זהותו, אזרחותו ויעד נסיעתו של הנוסע לא פורסמו.

האירוע החריג אירע בשבוע שעבר כאשר הפקחים גילו את השרידים במהלך בדיקה שגרתית לאחר שהנוסע הצהיר עם כניסתו למדינה על ייבוא של 10 סיגרים. ריח חריג שעלה מהמזוודה הוביל לחיפוש מעמיק יותר, במסגרתו מצאו תיק נסיעות עטוף בנייר כסף שהכיל מה שנראה כשאריות אדם, יחד עם צמחים אסורים ומוצרי טבק נוספים שעליהם לא הצהיר. גם שבר גולגולת היה עטוף בנייר כסף. הנוסע אמר לפקחים שהשרידים שימשו ל"טקסים או פולחן דתי".

"מה שהתחיל בנוסע שהצהיר על 10 סיגרים בלבד הפך למוזר", כתב קרלוס סי. מרטל, מנהל המבצעים בשטח של סוכנות המכס והגנת הגבולות ב (CBP) במיאמי וטמפה, בפוסט ב-X (לשעבר טוויטר). "ב-CBP@, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יש במזוודות, אבל המבריחים צריכים לדעת שתמיד נרד לעומק הדבר", כתב מרטל באותו פוסט.

