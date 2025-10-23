כיכר השבת
שניים נהרגו

תיעוד דרמטי: כך נראו רגעי ההתרסקות של מטוס הפייפר בוונצואלה | צפו

מטוס קטן מסוג פייפר התרסק אמש בשדה התעופה פרמילו בסן קריסטובל שבוונצואלה, זמן קצר לאחר ההמראה, שני נוסעים נהרגו ושנים נוספים נפצעו | על פי הדיווחים, הטייס איבד שליטה על המטוס לאחר שצמיג התפוצץ | ברשתות החברתיות פורסם תיעוד דרמטי של רגעי ההתרסקות | צפו (תעופה, בעולם)

המטוס מתרסק (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

