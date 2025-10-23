שניים נהרגו תיעוד דרמטי: כך נראו רגעי ההתרסקות של מטוס הפייפר בוונצואלה | צפו מטוס קטן מסוג פייפר התרסק אמש בשדה התעופה פרמילו בסן קריסטובל שבוונצואלה, זמן קצר לאחר ההמראה, שני נוסעים נהרגו ושנים נוספים נפצעו | על פי הדיווחים, הטייס איבד שליטה על המטוס לאחר שצמיג התפוצץ | ברשתות החברתיות פורסם תיעוד דרמטי של רגעי ההתרסקות | צפו (תעופה, בעולם)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 17:35