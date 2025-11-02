בגלל מחשב נייד: זה מה שקרה בטיסה מוושינגטון לרומא

טיסה של יונייטד איירליינס מוושינגטון דאלס לרומא נאלצה לסטות ממסלולה מול החוף המזרחי של ארה"ב לאחר שמחשב נייד של נוסע החליק מתא הנוסעים, דרך חור אל תא המטען, למקום שלא ניתן היה להוציאו. "מעולם לא שמעתי דבר כזה קודם", העיר צוות הפיקוח לאחר שהסיט את מסלול המטוס חזרה לדאלס.

טיסה UA126, במטוס בואינג 767, הייתה באוויר במשך כשעה ב-15 באוקטובר כאשר התרחשה התקרית. על פי הדיווחים, המכשיר החליק מתא הנוסעים אל תוך חלל בלתי נגיש ליד תא המטען - אזור ללא מערכות כיבוי אש או גישה נוחה.

למרות שלא זוהו עשן או חום, הצוות חשש על סוללת הליתיום של המחשב הנמצאת מחוץ לטווח ראייה, העלולה להתחמם ולעלות באש, כאשר היא במקום שבלתי אפשרי להגיע אליה.

יונייטד אישרה את הסטת הטיסה, ומסרה כי הטיסה חזרה "כאמצעי זהירות כדי לאסוף מחשב נייד של נוסע שנפל מתא הנוסעים דרך חור קטן שהוביל לתא המטען". הדובר הוסיף: "צוותי תחזוקה אספו את המחשב הנייד, בדקו את המטוס והטיסה המריאה מאוחר יותר לרומא".

המטוס נחת בשלום, צוותי התחזוקה איתרו את המחשב הנייד, והטיסה המשיכה לרומא לאחר בדיקה, כשהיא מגיעה מספר שעות אחרי לוח הזמנים.