טייסים של חברת התעופה דלתא איירליינס גילו לאחרונה תגלית המזעזעת, ולפיה אפליקציה של החברה, המותקנת בטלפונים הסלולריים האישיים שלהם, יכלה לספק לחברת התעופה גישה לשפע של מידע אישי.

התגלית הגיעה לאחר שחלק מאנשי הצוות קיבלו הודעה בה נדרשו למחוק את אפליקציית המדיה החברתית הפופולרית טיקטוק ממכשיריהם. הטייסים הבינו במהרה שלא מדובר בשיחה כללית שנשלחה לכולם, אלא רק לאנשי צוות אוויר שהתקינו במיוחד טיקטוק בטלפונים הסלולריים האישיים שלהם, והבינו כי החברה אוספת נתונים מתוך הטלפון שלהם.

לאחר פניית הטייסים, איגוד טייסי התעופה (ALPA) החל לחקור את הטענות והגיש תלונה לחברת התעופה, בדרישה לדעת בדיוק מה קורה והאם מידע אישי נפרץ.

התברר שאפליקציה שהותקנה במכשירים האישיים של עובדי דלתא הצליחה לאסוף נתונים, כמו איזה אפליקציות העובדים התקינו בטלפונים שלהם, כמו גם יכולת פוטנציאלית לעקוב אחר מיקומם.

האפליקציה ידועה בשם אפליקציית Delta Hub, והיא מאפשרת לעובדים להתקין אפליקציות פנימיות מחנות האפליקציות של דלתא עצמה על המכשירים שלהם.

בדיקה חיצונית גילתה כי כאשר האפליקציה מותקנת, היא יוצרת חשבון 'מנוהל אישי' ששולח מידע לדלתא, כולל נתונים כמו כתובת ה-IP של המכשיר, שלעתים קרובות ניתן לייחס למיקום גיאוגרפי משוער.

בניסיון להפיג את חששות הפרטיות המקוונת, דלתא הזמינה בסופו של דבר נציגי מחלקת טכנולוגיית מידע מ-ALPA למטה העולמי שלה בג'ורג'יה כדי להראות להם בדיוק איזה מידע אספה אפליקציית Hub. בנוסף, חברת התעופה גם שיתפה כיצד לשנות את הגדרות האפליקציה כדי למנוע את איסוף כל המידע הזה - דבר שלא הועבר בעבר.