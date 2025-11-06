ענף התעופה האמריקאי נקלע השבוע לאחת התקופות הקשות בתולדותיו, ובעד חריג הממשל הפדרלי הודיע כי החל ממחר יקוצץ 10% מתנועת המטוסים ב-40 נמלי תעופה מרכזיים ברחבי ארצות הברית. ההחלטה הדרמטית מגיעה כחלק ממהלך חירום להתמודדות עם מחסור מתמשך בבקרי טיסה, על רקע תסמינים של עייפות בקרב הבקרים וחשש לפגיעה בבטיחות האווירית.

כאמור, המהלך ייכנס לתוקף ביום שישי, בעוד השבתת הממשל נכנסת לחודש השני שלה וממשיכה להשפיע על מאות אלפי עובדים, בהם גם פקחי טיסה שעובדים כבר שבועות ללא שכר.

במסיבת עיתונאים שכינסו שר התחבורה האמריקאי, שון דאפי, ומנהל ה-FAA, בריאן בדפורד, הודגש כי ההחלטה התקבלה בעקבות נתוני בטיחות מדאיגים, ובהם דיווחים של טייסים על טעויות תפעול מצד בקרים המצביעים על עומס חריג על המערכת.

לדברי שר התחבורה שון דאפי, "המטרה שלנו היא לוודא שהשמיים האמריקניים יישארו בטוחים, גם אם זה אומר שהנוסעים ייאלצו להתמודד עם עיכובים ותסכולים".

מנהל רשות התעופה הפדרלית (FAA), בריאן בדפורד, ציין כי מדובר בצעד חסר תקדים. "ב־35 שנותיי בתחום, לא נתקלתי במצב שבו היינו צריכים לנקוט צעדים כאלה", אמר. לדבריו, הרשות תפרסם את רשימת נמלי התעופה שייפגעו רק לאחר שתעדכן את החברות הרלוונטיות.

"אנו בוחנים את כל הנתונים בקפדנות מדי יום. מדובר במהלך יזום ולא תגובתי", הבהיר בדפורד והוסיף: "ככל שנעמיק בניתוח הנתונים, אנחנו מזהים עייפות של בקרי טיסה. איננו מתכוונים לחכות לנקודת האל-חזור. נפעל כבר עכשיו".

במקביל, המתח הפוליטי סביב ההשבתה רק גובר: דאפי, כמו הנשיא טראמפ, הטיל את האחריות על הדמוקרטים, בעוד חבר הקונגרס ריק לארסן, הדמוקרט הבכיר בוועדת התחבורה, האשים את הרפובליקנים בגרימת המשבר. הנשיא טראמפ, מצדו, קרא לסיים את ההשבתה בהקדם ואמר כי “אי סיום המשבר יהיה טעות טראגית".

בינתיים, ארגוני התעופה מדווחים על נזק מתמשך לתעשייה כולה. קווין בורק, נשיא מועצת נמלי התעופה של אמריקה הצפונית, אמר כי "ההשפעות ההרסניות של ההשבתה על ענף התעופה האמריקני הולכות ומתרחבות מיום ליום".