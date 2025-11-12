למרות הגברת התחרות בענף עם חזרתן של חברות התעופה הזרות לטוס בשמי ישראל, ענקית התעופה הישראלית אל על מדווחת על גידול של 8% ברווחי הרבעון השלישי השנה, ביחס לרבעון המקביל אשתקד: מ-187 מיליון דולר לכ-203 מיליון דולר. הכנסות החברה גדלו ב-7% בין התקופות ל-1.074 מיליארד דולר.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם בכ-127 מיליון דולר לעומת כ-320 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהשפעת מבצע "עם כלביא".

הון החברה ליום 30 בספטמבר 2025, הסתכם לכ-997 מיליון דולר לעומת כ-527 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2024. הגידול בהון נובע מהרווח הנקי שנרשם במהלך 9 החודשים הראשונים של השנה וכן מגידול של כ-111 מיליון דולר הנובעים ממימוש כתבי אופציה ותשלום מבוסס מניות.

ההוצאות התפעוליות של אל על הסתכמו ב-813.3 מיליון דולר, קפיצה של כ-10.8% לעומת השנה הקודמת. זאת, בשל התייקרויות בסביבה העסקית, התחזקות השקל מול הדולר, וכן הפרשות לתביעות משפטיות בהיקף של כ-12 מיליון דולר. ההוצאות על שכר גדלו ל-239.3 מיליון דולר, ומהוות כ-22.3% מהמחזור לעומת 20.2% אשתקד, בין היתר עקב עלייה במצבת העובדים והסכמי השכר החדשים.

למרות הירידה במספר הכרטיסים שאל על מכרה בתקופה הנוכחית לעומת הרבעון המקביל, בחברה צופים שיעורי תפוסה גבוהים ברבעון הקרוב. באל על מציינים כי לקראת תקופת הקיץ והחגים, הרבעון התאפיין בביקוש גבוה, יחד עם המשך מגמת ההתאוששות בענף התעופה המקומי.

לאחר המלחמה עם איראן, חזרו בהדרגה לפעילות גם חברות התעופה הזרות, והדבר הביא לעלייה בתנועת הנוסעים בנתב"ג בשיעור של כ-20.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, התנועה הכוללת בנתב"ג עדיין נמוכה ב-23.7% ביחס לרמות 2023, מה שמעיד כי השוק רחוק מהתאוששות מלאה.