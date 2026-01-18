כיכר השבת
המכונאים בשדה התעופה נדהמו: זה מה שנשאב אל תוך המנוע הענק של המטוס | תיעוד

מטוס Airbus של אייר אינדיה ניזוק קשות באחד ממנועיו ביום חמישי האחרון, לאחר ש"בלע" מכולת מטען בזמן הטקסי בנמל התעופה הבין-לאומי דלהי | האירוע התרחש כאשר המטוס נסע לעבר החניה בתנאי ערפל כבד וראות מוגבלת (תעופה)

אירוע חריג: בעקבות סגירת המרחב האווירי באיראן בליל רביעי - מטוס של חברת התעופה ההודית 'אייר אינדיה' שב על עקבותיו, נחת בשדה ואז "בלע" מכולת מטען היישר אל תוך המנוע.

מטוס Airbus A350-941 (VT-JRB) של אייר אינדיה ניזוק קשות באחד ממנועיו ביום חמישי האחרון, לאחר ש"בלע" מכולת מטען (ULD) בזמן הטקסי בנמל התעופה הבין-לאומי דלהי (DEL).

האירוע התרחש בסביבות 05:25 שעון מקומי, כאשר המטוס הסיע לעבר החניה בתנאי ערפל כבד וראות מוגבלת. טיסה AI101 מדלהי לניו יורק (JFK) חזרה לדלהי זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות סגירת המרחב האווירי של איראן, ששיבשה את נתיב הטיסה המתוכנן. לאחר הנחיתה, בזמן הסעה על הקרקע, מנוע מספר 2 (ימני) "בלע" גוף זר.

רשות התעופה האזרחית של הודו (DGCA) פרסמה תחקיר ראשוני, ולפיו, גורר של חברת שירותי קרקע (BWFS) העביר מספר מכולות מטען. בצומת מסלולי ההסעה N/N4, אחת המכולות נפלה אל תוך נתיב הטקסי. זמן קצר לאחר מכן, מכולת המטען נשאבה לתוך מנוע מספר 2 של מטוס ה-A350. למנוע נגרם נזק משמעותי. המטוס מושבת כעת וממתין לתחזוקה מעמיקה לפני חזרה לשירות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

