מספר מסלולים נסגרו
בשיא הסופה: המטוס החליק מהמסלול והושבת, הנוסעים צעדו בשלג | צפו
מטוס של חברת התעופה פורטר איירליינס שהגיע מטורונטו החליק ממסלול ההמראה בשדה התעופה הליפקס סטנפילד בליל רביעי | "המטוס הושבת לאחר הנחיתה, מספר מסלולים נסגרו לפעילות מטוסים", מסרו גורמים רשמיים בשדה התעופה | הגורמים מסרו כי כל הנוסעים הועברו בבטחה מהמטוס לבניין הטרמינל לאחר התקרית | צפו בתיעוד (תעופה)
