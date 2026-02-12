מספר מסלולים נסגרו בשיא הסופה: המטוס החליק מהמסלול והושבת, הנוסעים צעדו בשלג | צפו מטוס של חברת התעופה פורטר איירליינס שהגיע מטורונטו החליק ממסלול ההמראה בשדה התעופה הליפקס סטנפילד בליל רביעי | "המטוס הושבת לאחר הנחיתה, מספר מסלולים נסגרו לפעילות מטוסים", מסרו גורמים רשמיים בשדה התעופה | הגורמים מסרו כי כל הנוסעים הועברו בבטחה מהמטוס לבניין הטרמינל לאחר התקרית | צפו בתיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 19:23