רגעי דרמה בשדה

אש מהבלמים וצמיגים קרועים: כשמטוס החל בהמראה - ולפתע בלם באגרסיביות

מצלמות בשדה התעופה בסאו פאולו בברזיל תיעדו רגעי דרמה בשדה, כאשר מטוס של חברת LATAM החל בהמראה ולפתע בלם באגרסיביות לאחר שצבר מהירות גבוהה | המצלמות תיעדו את רגעי הבלימה האגרסיביים, כאשר ניצוצות אש יצאו מהבלמים הלוהטים, בזמן שהמטוס 'נמרח' על המסלול | החברה לא נימקה מדוע הטיסה בוטלה בצורה דרמתית כל כך (תעופה)

(צילום מסך)

רגעי דרמה נרשמו בשדה התעופה הבין-לאומי סאו פאולו-גוארוליוס שבברזיל, לאחר שמטוס של חברת התעופה LATAM Airlines Brasil שטס מסאו פאולו גוארוליוס לליסבון ב-15 בפברואר, בלם לפתע רגעים לאחר שהחל בהמראה במהירות גבוהה מאוד.

בתיעוד מהשדה מתועד איך המטוס האיץ, החל להסתובב (הגלגל הקדמי התרומם), ולפתע הצוות ביטל את ההמראה, עצר ליד קצה המסלול ויצא ממש בקצהו אל מסלול הסעה מקביל שם שירותי החירום פגשו אותו והנוסעים ירדו מהמטוס דרך מדרגות.

המצלמות משדה התעופה תיעדו את רגעי הבלימה האגרסיביים, כאשר ניצוצות אש יצאו מהבלמים הלוהטים, בזמן שהמטוס 'נמרח' על המסלול.

מיד לאחר הבלימה, כוחות כיבוי והצלה של שדה התעופה הגיעו למקום והטיסה בוטלה. לא דווח על נפגעים בטיסה. המטוס נתקע על מסלול הסעה מקביל ונשאר שם במשך 14 שעות ויותר לפני שהוזז.

בהצהרה, דיווחה LATAM כי המטוס בלם באמצע ההמראה, אך לא ציינה את סיבת התקרית. נאמר כי "ההליך בוצע בבטיחות מלאה והוא הפרוטוקול שנקבע לסוג זה של מצב".

