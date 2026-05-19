תכננתם כבר חופשת קיץ בחו"ל? תבדקו אם החברה שלכם חזרה: שורת חברות תעופה הודיעו ביממה האחרונה על דחיית חזרתן לפעילות בישראל וממנה. 'כיכר השבת' עם כל הפרטים.

חברת התעופה בריטיש איירווייז שהייתה אמורה לחדש את טיסותיה בקו לנתב״ג ב-1 ביולי, עדכנה היום (שלישי) כי טיסותיה לישראל מבוטלות כעת עד ה-1 באוגוסט 2026.

בנוסף, הודיעה החברה על שינוי בלוח טיסות הקיץ בקו לישראל, במסגרתו תופעל טיסה יומית אחת בלבד עד ה-24 באוקטובר 2026, כאשר טיסת היום מבוטלת. בשלב זה, ועד סוף עונת הקיץ, יישארו לפעול רק טיסת הבוקר היוצאת מתל אביב וטיסת הלילה מלונדון בקו BA404/405.

בחברה הסבירו כי ההחלטה התקבלה "לאור המצב המתמשך במזרח התיכון", וכי החברה מבצעת התאמות נוספות בלוח הטיסות במטרה לספק ודאות גדולה יותר ללקוחותיה. עוד ציינו כי המצב נמצא בבחינה מתמדת וכי נוסעים שהושפעו מהשינויים מקבלים מגוון אפשרויות חלופיות.

במסגרת עדכון לוח הטיסות לקיץ 2026, הודיעה בריטיש איירווייז כי היא מצמצמת את פעילותה במספר יעדים במזרח התיכון, בהם תל אביב, דובאי, דוחא וריאד - כולם יעברו לטיסה יומית אחת בלבד החל מ-1 באוגוסט ועד סוף עונת הקיץ ב-24 באוקטובר. בנוסף, הטיסות לבחריין ולעמאן יישארו מושעות עד סוף עונת הקיץ.

במקביל, חברת התעופה הספרדית איבריה הודיעה כי היא מבטלת את הטיסות לישראל עד 27 ביולי. איבריה הייתה אמורה לחזור לפעילות בנתב"ג ב-31 במאי.

אמש הייתה זאת חברת התעופה הגדולה בעולם, אמריקן איירליינס, שהודיעה כי לא תחדש את טיסותיה לנתב"ג לפני 6 בינואר 2027. מדובר בהארכה דרמטית של כארבעה חודשים נוספים מעבר לתאריך בו נקבו עד עתה.

נזכיר כי אמריקן איירליינס אמורה הייתה לשוב בסוף חודש מרץ לישראל, אך דחתה את חזרתה בשל המלחמה עם איראן והמתיחות הביטחונית האזורית.

מנגד, חברת התעופה ההונגרית וויז אייר הודיעה בשבוע שעבר באופן רשמי על חזרתה לישראל ב-28 במאי הקרוב, לאחר חודשים ארוכים של השעיית טיסות בעקבות המצב הביטחוני.

נזכיר כי בנתב"ג עדיין חונים עשרות מטוסי תדלוק אמריקאיים. עקב כך חלק ממטוסים של החברות הישראליות נאלצים לחנות בנמלי תעופה באירופה בעלויות גבוהות. שרת התחבורה מירי רגב אמרה בשבוע שעבר כי המדינה תצטרך לשפות את החברות הישראליות על כך.

כאשר בנוסף לעלויות החנייה הגבוהות המגולגלות לצרכן, הנוכחות של האמריקאיים עלולה להגביל את חזרת חברות התעופה הזרות אם ירצו לחזור לפעול בישראל.